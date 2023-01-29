В центре производства боеприпасов Минобороны Ирана, что в провинции Исфахан, прогремели взрывы.

Соответствующие видео были опубликованы в соцсетях.

Обновлено в 2:07 29 января. Издание LiveIranNews сообщает, что взрыв также слышали в иранском городе Дезфул, что в провинции Хузестан.

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Также издание публикует видео, на котором, по его данным, взрыв прогремел в небе над Тегераном, столицей Ирана.

Обновлено в 1:55 29 января. в соцсетях сообщают, что в Иранское воздушное пространство поднята авиация. На данный момент неизвестно, о чьих самолетах идет речь.

Обновлено 0:51 29 января. Офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин в своем Telegram канале заявил, что помимо Исфахана, сообщают об ударах и взрывах в разных частях Ирана — Хамадан, Хой, Гарах, Тебриз и Кередж.

Тем временем LiveIranNews публикует видео с масштабным пожаром в городе Тебриз.

Иранская государственная вещательная компания IRIB со ссылкой на представителя службы безопасности Ирана сообщает, что пострадавших нет.

— Взрыв произошел в одном из центров по производству боеприпасов Министерства обороны, и, согласно заявлению … заместителя губернатора Исфахана по безопасности, пострадавших нет, — говорится в сообщении IRIB.

Заместитель офицера по политической безопасности провинции Исфахан Мохаммад Реза Джан Нишари заявил, что ущерб и причины этого события расследуют, пишет Радио Фарда.

مردم و حتی مقام‌‌های محلی هم تایید کردند که صدای «چند انفجار مهیب» در اصفهان شنیده شده، مشخص نیست همه انفجارها یک‌جا رخداده یا در چند نقطه مختلف. در این ویدیو شاهدان عینی «پهپاد» را عامل وقوع یکی از انفجارها معرفی می‌کنند pic.twitter.com/wK4Je6I0HN — Shahram Rafizadeh (@ShahramRafizade) January 28, 2023

В заявлении Минобороны Ирана подтвердили, что атака по заводу была совершена беспилотниками.

Была проведена безуспешная атака с использованием беспилотника на один из цехов комплекса Минобороны… один из них был поражен комплексом ПВО, а два других упали и взорвались.

— К счастью, эта неудачная атака не привела к человеческим жертвам и нанесла незначительные повреждения кровле цеха, что не вызвало сбоев в работе оборудования и задач комплекса, — говорится в сообщении.

Государственное информационное агентство IRNA со ссылкой на очевидцев сообщает, что взрыв произошел на одном из оборонных предприятий, подведомственных Минобороны, на улице Хомейни в Исфахане.

Telegram-каналы, освещающие новости города Исфахан, сообщают, что “был слышен звук нескольких страшных взрывов”.

Украинский Telegram канал Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами сообщает, что завод производит не только боеприпасы, но и беспилотники.

По его же данным, в Иране горит нефтеперерабатывающий завод и завод по производству оружия.

Кроме того, взрывы прогремели на военной базе в Хамадане и Кереджи.

Пока нет подтверждений этих данных Telegram канала.

На данный момент неизвестно, кто ответственен за взрывы в центре иранского производства боеприпасов.