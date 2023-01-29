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Факты / Світ / Мировые новости

Иран: взрывы в Тегеране и других городах, в воздух поднята авиация

Илья Нежигай, редактор ленты
Подтверждено
Вибух
Фото: Depositphotos

В центре производства боеприпасов Минобороны Ирана, что в провинции Исфахан, прогремели взрывы.

Соответствующие видео были опубликованы в соцсетях.

Обновлено в 2:07 29 января. Издание LiveIranNews сообщает, что взрыв также слышали в иранском городе Дезфул, что в провинции Хузестан.

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Также издание публикует видео, на котором, по его данным, взрыв прогремел в небе над Тегераном, столицей Ирана.

Обновлено в 1:55 29 января. в соцсетях сообщают, что в Иранское воздушное пространство поднята авиация. На данный момент неизвестно, о чьих самолетах идет речь.

Обновлено 0:51 29 января. Офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин в своем Telegram канале заявил, что помимо Исфахана, сообщают об ударах и взрывах в разных частях Ирана — Хамадан, Хой, Гарах, Тебриз и Кередж.

Тем временем LiveIranNews публикует видео с масштабным пожаром в городе Тебриз.

Иранская государственная вещательная компания IRIB со ссылкой на представителя службы безопасности Ирана сообщает, что пострадавших нет.

— Взрыв произошел в одном из центров по производству боеприпасов Министерства обороны, и, согласно заявлению … заместителя губернатора Исфахана по безопасности, пострадавших нет, — говорится в сообщении IRIB.

Заместитель офицера по политической безопасности провинции Исфахан Мохаммад Реза Джан Нишари заявил, что ущерб и причины этого события расследуют, пишет Радио Фарда.

В заявлении Минобороны Ирана подтвердили, что атака по заводу была совершена беспилотниками.

Была проведена безуспешная атака с использованием беспилотника на один из цехов комплекса Минобороны…  один из них был поражен комплексом ПВО, а два других упали и взорвались.

— К счастью, эта неудачная атака не привела к человеческим жертвам и нанесла незначительные повреждения кровле цеха, что не вызвало сбоев в работе оборудования и задач комплекса, — говорится в сообщении.

Государственное информационное агентство IRNA со ссылкой на очевидцев сообщает, что взрыв произошел на одном из оборонных предприятий, подведомственных Минобороны, на улице Хомейни в Исфахане.

Telegram-каналы, освещающие новости города Исфахан, сообщают, что “был слышен звук нескольких страшных взрывов”.

Украинский Telegram канал Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами сообщает, что завод производит не только боеприпасы, но и беспилотники.

По его же данным, в Иране горит нефтеперерабатывающий завод и завод по производству оружия.

Кроме того, взрывы прогремели на военной базе в Хамадане и Кереджи.

Пока нет подтверждений этих данных Telegram канала.

На данный момент неизвестно, кто ответственен за взрывы в центре иранского производства боеприпасов.

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