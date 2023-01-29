Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ

Війна виставляє жорсткі рахунки авторам та співучасникам – Подоляк про вибухи в Ірані

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Михайло Подоляк
Фото: Офіс президента

Радник Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував нічні вибухи на стратегічних об’єктах в Ірані. За його словами, війна “виставляє жорсткі рахунки співучасникам”.

Про це він написав у Twitter.

– Логіка війни невблаганна та вбивча. І виставляє жорсткі рахунки авторам та співучасникам. Паніка в РФ: нескінченна мобілізація, ПРО в Москві, окопи на відстані 1 000 км, підготовка бомбосховищ. Вибухова ніч в Ірані: дронові й ракетні виробництва, нафтопереробка, – написав він.

Подоляк також зазначив, що Україна попереджала про це.

Зараз дивляться

В ніч проти 29 січня в Ірані пролунали потужні вибухи. Було завдано ударів по військових складах, центру виробництва боєприпасів та авіабазі.

Іран постачає Росії дрони-камікадзе для ударів по території України.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка