Війна виставляє жорсткі рахунки авторам та співучасникам – Подоляк про вибухи в Ірані
Радник Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував нічні вибухи на стратегічних об’єктах в Ірані. За його словами, війна “виставляє жорсткі рахунки співучасникам”.
Про це він написав у Twitter.
– Логіка війни невблаганна та вбивча. І виставляє жорсткі рахунки авторам та співучасникам. Паніка в РФ: нескінченна мобілізація, ПРО в Москві, окопи на відстані 1 000 км, підготовка бомбосховищ. Вибухова ніч в Ірані: дронові й ракетні виробництва, нафтопереробка, – написав він.
Подоляк також зазначив, що Україна попереджала про це.
Логіка війни невблаганна та вбивча. І виставляє жорсткі рахунки авторам та співучасникам.
Паніка в Рф: нескінченна мобілізація, ПРО в Москві, окопи на відстані 1000 км, підготовка бомбосховищ.
Вибухова ніч в Ірані: дронові й ракетні виробництва, нафтопереробка.
???????? ж попереджала. pic.twitter.com/qaWefz19uS
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 29, 2023
В ніч проти 29 січня в Ірані пролунали потужні вибухи. Було завдано ударів по військових складах, центру виробництва боєприпасів та авіабазі.
Іран постачає Росії дрони-камікадзе для ударів по території України.