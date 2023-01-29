Січень, 29 в 15:26

Радник Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував нічні вибухи на стратегічних об’єктах в Ірані. За його словами, війна “виставляє жорсткі рахунки співучасникам”.

Про це він написав у Twitter.

– Логіка війни невблаганна та вбивча. І виставляє жорсткі рахунки авторам та співучасникам. Паніка в РФ: нескінченна мобілізація, ПРО в Москві, окопи на відстані 1 000 км, підготовка бомбосховищ. Вибухова ніч в Ірані: дронові й ракетні виробництва, нафтопереробка, – написав він.

Подоляк також зазначив, що Україна попереджала про це.

Зараз дивляться

Логіка війни невблаганна та вбивча. І виставляє жорсткі рахунки авторам та співучасникам.

Паніка в Рф: нескінченна мобілізація, ПРО в Москві, окопи на відстані 1000 км, підготовка бомбосховищ.

Вибухова ніч в Ірані: дронові й ракетні виробництва, нафтопереробка.

???????? ж попереджала. pic.twitter.com/qaWefz19uS — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 29, 2023

В ніч проти 29 січня в Ірані пролунали потужні вибухи. Було завдано ударів по військових складах, центру виробництва боєприпасів та авіабазі.

Іран постачає Росії дрони-камікадзе для ударів по території України.