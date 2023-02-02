Австрия высылает четырех дипломатов РФ — МИД страны

Февраль, 02 в 14:49

Австрия отзывает дипломатический статус четырех российских дипломатов в Вене.

Об этом сообщил МИД страны.

— Два дипломата посольства России совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом. Поэтому они объявлены персонами нон грата в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических отношениях, — говорится в сообщении.

Отмечено, что еще два дипломата Постоянного представительства России при ООН совершили действия, несовместимые с Соглашением о размещении штаб-квартиры.

Сейчас смотрят Все четверо дипломатов должны покинуть территорию Австрийской Республики до 8 февраля. Источник: МИД Австрии

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