Австрія висилає чотирьох дипломатів РФ — МЗС країни
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Австрія відкликає дипломатичний статус чотирьох російських дипломатів у Відні.
Про це повідомило МЗС країни.
– Двоє дипломатів посольства Росії вчинили дії, несумісні з їхнім дипломатичним статусом. Тому вони оголошені персонами нон грата відповідно до статті 9 Віденської конвенції про дипломатичні відносини, – йдеться в повідомленні.
Зазначено, що ще двоє дипломатів Постійного представництва Росії при ООН вчинили дії, несумісні з Угодою про розміщення штаб-квартири.
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Всі четверо дипломатів повинні покинути територію Австрійської Республіки до 8 лютого.
Джерело: МЗС Австрії
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