Австрія висилає чотирьох дипломатів РФ — МЗС країни

Лютий, 02 в 14:49

Австрія відкликає дипломатичний статус чотирьох російських дипломатів у Відні.

Про це повідомило МЗС країни.

– Двоє дипломатів посольства Росії вчинили дії, несумісні з їхнім дипломатичним статусом. Тому вони оголошені персонами нон грата відповідно до статті 9 Віденської конвенції про дипломатичні відносини, – йдеться в повідомленні.

Зазначено, що ще двоє дипломатів Постійного представництва Росії при ООН вчинили дії, несумісні з Угодою про розміщення штаб-квартири.

Зараз дивляться Всі четверо дипломатів повинні покинути територію Австрійської Республіки до 8 лютого. Джерело: МЗС Австрії

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