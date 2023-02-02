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Австрія висилає чотирьох дипломатів РФ — МЗС країни

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Австрія, Відень
Фото: Depositphotos

Австрія відкликає дипломатичний статус чотирьох російських дипломатів у Відні.

Про це повідомило МЗС країни.

– Двоє дипломатів посольства Росії вчинили дії, несумісні з їхнім дипломатичним статусом. Тому вони оголошені персонами нон грата відповідно до статті 9 Віденської конвенції про дипломатичні відносини, – йдеться в повідомленні.

Зазначено, що ще двоє дипломатів Постійного представництва Росії при ООН вчинили дії, несумісні з Угодою про розміщення штаб-квартири.

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Всі четверо дипломатів повинні покинути територію Австрійської Республіки до 8 лютого.

Джерело: МЗС Австрії

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