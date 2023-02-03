Правительство Германии официально подтвердило передачу танков Leopard 1 Украине
Правительство Германии официально подтвердило, что лицензия на экспорт основных боевых танков Leopard 1 в Украину одобрена.
До этого такая информация была опубликована в немецких СМИ.
Отмечается, что представитель немецкого правительства отказался сообщить подробности, однако, по данным издания Sueddeutsche Zeitung, Украина сможет купить у Германии 88 танков Leopard 1 из запасов промышленности.
Spiegel сообщает, что Германия имеет 29 хорошо восстановленных танков Leopard 1, остальные нуждаются в дополнительном ремонте.
Sueddeutsche Zeitung отмечает, что танки этой устаревшей версии смогут передать ВСУ “в любое время после их ремонта”.
Десятки Leopard 1 готовы отремонтировать компании немецкого ОПК Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG).