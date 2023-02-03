Правительство Германии официально подтвердило передачу танков Leopard 1 Украине

Февраль, 03 в 15:25

Правительство Германии официально подтвердило, что лицензия на экспорт основных боевых танков Leopard 1 в Украину одобрена.

До этого такая информация была опубликована в немецких СМИ.

Отмечается, что представитель немецкого правительства отказался сообщить подробности, однако, по данным издания Sueddeutsche Zeitung, Украина сможет купить у Германии 88 танков Leopard 1 из запасов промышленности.

Сейчас смотрят Spiegel сообщает, что Германия имеет 29 хорошо восстановленных танков Leopard 1, остальные нуждаются в дополнительном ремонте. Sueddeutsche Zeitung отмечает, что танки этой устаревшей версии смогут передать ВСУ “в любое время после их ремонта”. Десятки Leopard 1 готовы отремонтировать компании немецкого ОПК Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG). Читайте Украина получит 88 танков Leopard 1 из промышленных запасов Германии – СМИ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter