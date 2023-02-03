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Факты / Світ

Правительство Германии официально подтвердило передачу танков Leopard 1 Украине

Анастасия Гевко, редактор ленты
Правительство Германии официально подтвердило передачу танков Leopard 1 Украине
Фото: Getty Images

Правительство Германии официально подтвердило, что лицензия на экспорт основных боевых танков Leopard 1 в Украину одобрена.

До этого такая информация была опубликована в немецких СМИ.

Отмечается, что представитель немецкого правительства отказался сообщить подробности, однако, по данным издания Sueddeutsche Zeitung, Украина сможет купить у Германии 88 танков Leopard 1 из запасов промышленности.

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Spiegel сообщает, что Германия имеет 29 хорошо восстановленных танков Leopard 1, остальные нуждаются в дополнительном ремонте.

Sueddeutsche Zeitung отмечает, что танки этой устаревшей версии смогут передать ВСУ “в любое время после их ремонта”.

Десятки Leopard 1 готовы отремонтировать компании немецкого ОПК Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG).

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Украина получит 88 танков Leopard 1 из промышленных запасов Германии – СМИ

Источник: Spiegel
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