Украина получит 88 танков Leopard 1 из промышленных запасов Германии – СМИ

Февраль, 03 в 12:53

В Германии правительство одобрило поставки Украине 88 танков Leopard 1 и обсуждает с Катаром закупку 15 зенитных установок Gepard для Киева.

Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщает газета Süddeutsche Zeitung.

Так, источники издания в правительстве ФРГ сообщили, что передача танков Украине может состояться “в любой момент”, как только их отремонтируют.

Сейчас смотрят

Ремонт Leopard 1 для Украины хотят провести компании Rheinmetall и FFG. Они могут после этого передать их Киеву, если готовы будут их купить.

Кроме того, несколько немецких чиновников обсудили закупку 15 установок Gepard из МИДа Катара. Доха приобрела их для защиты стадионов Чемпионата мира по футболу.

– Gepard очень хорошо зарекомендовал себя в войне в Украине. Если бы мы могли получить больше партнеров здесь, это, безусловно, помогло бы украинцам, – цитирует издание министра обороны ФРГ Бориса Писториуса.

Напомним, в январе после долгих колебаний Германия все же одобрила передачу 14 танков Leopard 2 Украине, а также – их реэкспорт из стран-партнеров.

США в тот же день объявили о предоставлении Украине 31 танка Abrams. Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что первые танки могут отправить в Украину до конца марта.

Министр Дмитрий Кулеба ранее заявил, что Украина получит от 120 до 140 современных западных танков в первой волне. В танковую коалицию, по его словам, уже входит 12 стран-участниц.

Президент Владимир Зеленский ранее сообщил, что для наступления защитникам Украины необходимо от 300 до 500 танков.

Источник: Süddeutsche Zeitung, Reuters