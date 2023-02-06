Мощное землетрясение на юго-востоке Турции: десятки погибших и раненых

Февраль, 06 в 7:56

В результате землетрясения магнитудой 7,4 произошедшего в район Пазарджык провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции, по состоянию на 06:30 по местному времени в семи провинциях страны погибли 76, пострадали 440 человек.

По данным турецкого информагентства Anadolu Agency, об этом в понедельник, 6 февраля сообщили в Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).

В ведомстве напомнили, что землетрясение произошло утром, в понедельник, в 04:17 по местному времени. После землетрясения по состоянию на 06.30 было зафиксировано 42 афтершока, магнитуда самого сильного составила 6,6.

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Толчки ощущались в близлежащих провинциях, главным образом Хатае, Османийе, Адыямане, Газиантепе, Шанлыурфе, Диярбакыре, Малатье и Адане.

В стране объявлен самый высокий уровень тревоги. Власти обратились за международной помощью.

Генштаб ВС Турции направил в зону бедствия два самолета для транспортировки бригад спасателей.

Президент Турции Эрдоган обсудил последствия землетрясения с губернаторами провинций Адана, Малатья, Газиантеп, Диярбакыр, Хатай, Адыйаман, Османие и Шанлыурфа.

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Источник: Anadolu Agency

Фото: Anadolu Agency