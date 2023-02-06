Потужний землетрус на південному сході Туреччини: десятки загиблих та поранених
Внаслідок землетрусу магнітудою 7,4, що стався в районі Пазарджик провінції Кахраманмараш на південному сході Туреччини, станом на 06:30 за місцевим часом у семи провінціях країни загинули 76, постраждали 440 осіб.
За даними турецького інформагентства Anadolu Agency, про це у понеділок, 6 лютого повідомили в Управлінні щодо запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD).
У відомстві нагадали, що землетрус стався вранці у понеділок о 04:17 за місцевим часом. Після землетрусу станом на 06:30 було зафіксовано 42 афтершоки, магнітуда найсильнішого становила 6,6.
Поштовхи відчувалися у прилеглих провінціях, найбільше у Хатаї, Османіє, Адіамане, Газіантепі, Шанлиурфі, Діярбакірі, Малатьї та Адані.
У країні оголошено найвищий рівень тривоги. Влада звернулася за міжнародною допомогою.
Генштаб ЗС Туреччини направив до зони лиха два літаки для транспортування бригад рятувальників.
Президент Туреччини Ердоган обговорив наслідки землетрусу з губернаторами провінцій Адана, Малатья, Газіантеп, Діярбакир, Хатай, Адійаман, Османія та Шанліурфа.
Джерело: Anadolu Agency
Фото: Anadolu Agency