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На востоке Турции произошло новое землетрясение магнитудой 5,4

Бедрак Виктория, редактор ленты
На востоке Турции произошло новое землетрясение магнитудой 5,4
Фото: Getty Images

В восточной части Турции в 33 км от города Малатья зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4.

Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Отмечено, что эпицентр находился на глубине 10 км.

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В понедельник утром, 6 февраля, в южной части Турции и на севере Сирии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8.

По состоянию на 22:55 понедельника число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 2 316 человек, 13 293 ранены. В Сирии — 950 погибших, 2 403 раненых.

Источник: EMSC

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