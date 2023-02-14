Боррель об угрозе Молдове: в ЕС знают о давлении России

Февраль, 14 в 16:20

Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель сообщил, что блок осознает то, насколько Молдова, соседствующая с Украиной, находится под давлением со стороны Российской Федерации.

– Мы знаем, насколько Молдова находится под давлением России, – цитирует заявление Борреля в Брюсселе CNN.

Главный дипломат ЕС призвал страны блока выразить поддержку Молдовы, принимающей конференцию Европейского политического сообщества в конце этого года.

Он добавил, что эта мера является “хорошей возможностью”, чтобы отреагировать на эти события.

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Президент Молдовы Майя Санду 13 февраля обвинила РФ в планах использовать “диверсантов, прошедших военную подготовку и переодевшихся под гражданских лиц”.

Она отметила, что с их помощью россияне хотят дестабилизировать Молдову – таким образом Санду повторила заявления, которые несколькими днями ранее сделал президент Украины Владимир Зеленский.

– В последние дни в нашем обществе ведутся дискуссии о безопасности нашей страны. Заявления президента Зеленского о планах Российской Федерации дестабилизировать Республику Молдова подтверждены нашими институтами, – говорится в заявлении Санду к гражданам Молдовы.