Боррель про загрозу Молдові: в ЄС знають про тиск Росії

Лютий, 14 в 16:20

Верховний представник ЄС Жозеп Боррель повідомив, що блок усвідомлює те, наскільки Молдова, яка є сусідом України, перебуває під тиском з боку Російської Федерації.

– Ми знаємо, наскільки Молдова перебуває під тиском Росії, – цитує заяву Борреля в Брюсселі CNN.

Головний дипломат ЄС закликав країни блоку висловити підтримку Молдови, яка приймає конференцію Європейського політичного співтовариства наприкінці цього року.

Він додав, що цей захід є “гарною нагодою”, щоб відреагувати на ці події.

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Президентка Молдови Майя Санду 13 лютого звинуватила РФ у планах використати “диверсантів, які пройшли військову підготовку і переодягнулись під цивільних осіб”.

Вона зазначила, що за їх допомогою росіяни хочуть дестабілізувати Молдову – таким чином, Санду повторила заяви, які кількома днями раніше зробив президент України Володимир Зеленський.

– Останніми днями в нашому суспільстві точаться дискусії про безпеку нашої країни. Заяви президента Зеленського про плани Російської Федерації дестабілізувати Республіку Молдова підтверджені нашими інституціями, – йдеться у заяві Санду до громадян Молдови.