Февраль, 16 в 15:16

Европарламент 444 голосами поддержал резолюцию к первой годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года.

Об этом говорится на сайте Европарламента.

Отмечается, что против высказались 26 евродепутатов и еще 37 – воздержались от голосования.

Сейчас смотрят

– Россия совершает преступную, неспровоцированную и ничем не оправданную агрессивную войну против Украины с 24 февраля 2022 года, что является грубым и показательным нарушением Хартии ООН и фундаментальных принципов международного права, – говорится в документе.

Там напоминают, что Украина страдала от российской агрессии, начиная с протестов, которые состоялись в ноябре 2013 года, против решения на тот момент президента Виктора Януковича приостановить подписание Соглашения об ассоциации ЕС – Украина.

– Действия России в Украине в течение прошлого года продолжают угрожать миру и безопасности в Европе и мире, – отмечается в резолюции.

В документе упоминаются преступления, которые кремлевские войска совершили на территории Украины, включая неизбирательные атаки по жилым районам и гражданской инфраструктуре, в результате которых уже погибли тысячи мирных людей, среди которых сотни детей.

Документ также осуждает совершенное оккупантами насилие против населения Украины, включая убийства, пытки, издевательства, сексуальное насилие, похищение людей и их принудительное перемещение, в частности насильственный вывоз в Россию тысяч украинских детей.

В резолюции напомнили, что в сентябре 2022 года глава РФ Владимир Путин, в нарушение всех норм международного законодательства, объявил об аннексии частично оккупированных Херсонской, Донецкой, Луганской и Запорожской областей Украины в дополнение к оккупации Крымского полуострова.

На этих территориях агрессоры проводят геноцидную политику, а также этнические чистки, совершают массированные зверства для уничтожения украинской национальной идентичности, чтобы стереть существование украинской культуры и государственности.

Также упоминается блокада Россией экспорта зерна из Украины в течение прошлого года, что создало риск голода для многих миллионов людей как внутри Украины, так и за ее пределами.

Это стало наглядным упоминанием о преступлении Голодомора прошлого столетия.

– Агрессивная война России демонстрирует ее колониальное отношение к соседям. Так долго, как Россия остается империалистическим государством, она продолжает усилия по созданию небывалых агрессивных угроз на Европейском континенте, – отмечают в резолюции.

Сообщается, что многие международные деятели уже признали, что Россия является государством-спонсором терроризма и использующим террористические средства.

Документ призывает к “конкретным мерам” на этот счет.

Также сообщается, что российская агрессивная война против Украины стала самым большим вооруженным конфликтом на Европейском континенте со времен завершения Второй мировой. Агрессия РФ отражает ужесточение конфликта между авторитаризмом и демократией.

Напоследок депутаты Европарламента выразили свою непоколебимую солидарность с народом и властью Украины. Там подчеркивают, что поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.

Они подтвердили, что решительно осуждают российскую агрессивную войну против Украины, а также привлечение режима Лукашенко к этой агрессии.

– Европейский парламент требует, чтобы Россия и силы ее приспешников остановили все военные действия, в частности свои атаки против населенных районов и критической инфраструктуры, чтобы РФ вывела все военные силы, своих приспешников и военное оборудование со всей международно признанной территории Украины, остановила насильственную депортацию гражданского населения Украины и освободила всех заключенных украинцев, – подчеркнули в документе.

Депутаты отдают честь храбрости украинского народа, ставшего лауреатом Премии Сахарова в 2023 году за свободу мнений. Они отметили, что украинцы воюют не только за свою страну и ее суверенитет, но и защищают европейские ценности против жестокого кремлевского режима, который стремится взорвать демократическое устройство, ослабить и разделить Европейский Союз.

Политики ЕС выразили глубокие соболезнования семьям и близким украинских защитников, отдавших жизнь, защищая Украину и ее народ, их свободу и демократию.

Резолюция призывает страны ЕС и международное сообщество продолжать оказывать Украине экономическую поддержку и военную помощь, чтобы она воспользовалась своим правом на защиту от агрессии, предусмотренной Хартией ООН.

Евродепутаты уделили особое внимание вопросам ответственности страны-агрессора за военные преступления и преступления против человечества, совершенные и продолжающие происходить в Украине.

Это включает в себя образование специального международного трибунала для осуждения военного и высшего политического руководства России.

Они призывают продлить экономические санкции против агрессора и использовать замороженные активы российского Центробанка и российских олигархов, поддерживающих режим Путина, для восстановления Украины.