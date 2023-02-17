Латвия разрешила передавать конфискованные у пьяных водителей авто на нужды ВСУ

Февраль, 17 в 8:39

Сейм Латвии в окончательном чтении принял поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины, предусматривающие возможность безвозмездной передачи принадлежащих государству транспортных средств в собственность правительства Украины.

Об этом сообщает Delfi.

— Сейчас мы можем реализовать конфискованные у пьяных водителей транспортные средства, продав их, сдав на переработку или разобрав на запчасти, однако мы видим, что в нынешних условиях они были бы полезной поддержкой для народа Украины, — заявил агентству LETA председатель Комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймонд Бергманис.

Отмечено, что решение о передаче принадлежащих государству транспортных средств в каждом конкретном случае будет принимать Кабинет министров согласно положению о порядке безвозмездной передачи государственного движимого имущества в собственность иностранных правительств и международных организаций.

Сейчас смотрят

Процесс передачи транспортных средств хотят реализовывать через организацию, которая сотрудничает с правительством Украины и получила конкретные запросы о помощи.

Ранее коалиция в Сейме договорилась о том, что автомобили, конфискованные у пьяных водителей, могут быть переданы на нужды украинской армии.

В Латвии заявили, что откажутся от участия в Олимпийских играх-2024, если к соревнованиям допустят спортсменов из России и Беларуси.