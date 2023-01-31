Латвия будет бойкотировать Олимпиаду-2024 в случае допуска спортсменов из РФ и Беларуси

Январь, 31 в 19:27

Латвия откажется от участия в Олимпийских играх-2024, которые пройдут во Франции, если к соревнованиям допустят спортсменов из стран-агрессоров России и Беларуси.

Об этом заявил президент Латвийского олимпийского комитета Жоржс Тикмерс, сообщает латвийское издание Delfi.

На прошлой неделе Международный олимпийский комитет (МОК) призвал исследовать пути возвращения спортсменов из России и Белоруссии в международные соревнования. Это заявление осудил президент Украины Владимир Зеленский, а также несколько спортивных федераций.

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— Позиция Латвии такова: если бы сейчас состоялись эти игры и в них принимали бы участие спортсмены из России и Беларуси, я думаю, что команда Латвии не поехала бы на эти игры, — сказал Тикмерс.

Также президент олимпийского комитета Латвии отметил, что если война закончится, Украина победит, то в таком случае латвийские спортсмены смогут участвовать в Олимпийских играх.

Латвийский олимпийский комитет планирует предложить спортивным федерациям Латвии обратиться в международные федерации и призвать их не допускать спортсменов из России и Беларуси к квалификационным соревнованиям Олимпийских игр.

Тем временем Олимпийский совет Азии (OCA) объявил, что спортсмены из России и Беларуси будут допущены к участию в нынешних Азиатских играх, но пока неизвестно, смогут ли они отвечать критериям олимпийской квалификации.

Шведские лыжницы также сообщили о готовности бойкотировать международные соревнования, если к ним допустят спортсменов из РФ, несмотря на полномасштабную войну в Украине.