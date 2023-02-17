Латвія дозволила передавати конфісковані у п’яних водіїв авто на потреби ЗСУ

Лютий, 17 в 8:39

Сейм Латвії в остаточному читанні ухвалив поправки до закону про підтримку цивільного населення України, які передбачають можливість безоплатного передання транспортних засобів, які належать державі, у власність уряду України.

Про це повідомляє Delfi.

– Наразі ми можемо реалізувати конфісковані у п’яних водіїв транспортні засоби, продавши їх, здавши на переробку або розібравши на запчастини, проте ми бачимо, що в нинішніх умовах вони були б корисною підтримкою для народу України, – заявив агентству LETA голова Комісії з оборони, внутрішніх справ і запобігання корупції Раймонд Бергманіс.

Зазначено, що рішення про передання транспортних засобів, що належать державі, в кожному конкретному випадку ухвалюватиме Кабінет міністрів згідно з положенням про порядок безоплатного передання державного рухомого майна у власність іноземних урядів і міжнародних організацій.

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Процес передання транспортних засобів хочуть реалізовувати через організацію, яка співпрацює з урядом України та отримала конкретні запити про допомогу.

Раніше коаліція у Сеймі домовилась про те, що автомобілі, конфісковані у п’яних водіїв, можуть бути передані на потреби української армії.

У Латвії заявили, що відмовляться від участі в Олімпійських іграх-2024, якщо до змагань допустять спортсменів з Росії та Білорусі.