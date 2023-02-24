Февраль, 24 в 8:46

24 февраля в польском Ясенце возле города Жешув состоится благотворительный концерт Stay Together с участием украинских и польских звезд. Событие в прямом эфире будет транслировать Новый канал.

Команда Starlight Media обеспечила польских коллег по продакшну WORLD MEDIA видеоконтентом из Украины.

В частности, во время концерта будут транслировать ролики с кадрами первых дней войны в Украине, а также обращение воинов ВСУ к польскому народу со словами благодарности за поддержку украинской нации и государства.

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На сцене концерта выступят польские и украинские звезды, среди которых: Kuba Badach, Grzegorz Hyży, Kasia Kowalska, Ray Wilson, Edyta Górniak, Ira, Mała Armia Janosik, Kayah, Jan Borysewicz, Sound’n’Grace, Кристиан Ochman, Julia Belei, Джерри Хейл, Вивьен Морт, Гайдамаки, Jamala, ДОРОФЕЕВА, Odin V Kanoe, Cheev, Anna Trincher, NK|Nastya Kamenskykh, Mr Peltek, Max Barskih. Ожидается, что концерт посетят около 3 000 зрителей.

Продюсированием и организацией выхода благотворительного концерта в эфире Нового канала занимается команда творческой студии Starlight Production под руководством Елены Антоновой, исполнительный продюсер студии ‒ Макс Пастухов.

Во время мероприятия будет проведен сбор средств для Украины. Деньги можно будет внести через BLIK (blik.com/wspieramukraine/) и непосредственно на специально созданный счет: 91 1130 0007 0080 2394 3520 0002 (название перевода: Support for Ukraine, получатель перевода: Национальный банк Украины).

Все собранные средства будут перечислены в благотворительный фонд президента Украины Владимира Зеленского United24, из которого далее будут распределяться на нужды армии и восстановление инфраструктуры Украины.