Лютий, 24 в 8:46

24 лютого в польському Ясенці біля міста Жешув відбудеться благодійний концерт Stay Together за участю українських та польських зірок. Подія в прямому ефірі транслюватиме Новий канал.

Команда Starlight Media забезпечила польських колег по продакшну WORLD MEDIA відеоконтентом з України.

Зокрема, під час концерту транслюватимуть ролики з кадрами перших днів війни в Україні, а також звернення воїнів ЗСУ до польського народу зі словами подяки за підтримку української нації та держави.

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На сцені концерту виступлять польські та українські зірки, серед яких: Kuba Badach, Grzegorz Hyży, Kasia Kowalska, Ray Wilson, Edyta Górniak, Ira, Mała Armia Janosik, Kayah, Jan Borysewicz, Sound’n’grace, Крістіан Ochman, Julia Belei, Джеррі Хейл, Вів’єн Морт, Гайдамаки, Jamala, Дорофєєвої, Odin V Kanoe, Cheev, Anna trincher, NK|Nastya Kamenskykh, Mr Peltek, Max Barskih. Очікується, що концерт відвідають близько 3 000 відвідувачів.

Продюсуванням і організацією виходу благодійного концерту в ефірі Нового каналу займається команда творчої студії Starlight Production під керівництвом Олени Антонової, виконавчий продюсер студії Макс Пастухов.

Під час заходу буде проведено збір коштів для України. Гроші можна буде внести через BLIK (blik.com/wspieramukraine/) та безпосередньо на спеціально створений рахунок: 91 1130 0007 0080 2394 3520 0002 (назва переказу: Support for Ukraine, одержувач переказу: Національний банк України).

Всі зібрані кошти будуть перераховані в благодійний фонд Президента України Володимира Зеленського United24, з якого далі будуть розподілятися на потреби армії і відновлення інфраструктури України.