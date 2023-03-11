Березень, 11 в 1:13

Туреччина різко припинила транзит санкційних товарів до Росії, оскільки Європейський Союз і США чинять тиск на союзників, вимагаючи підтримати заходи, запроваджені у зв’язку з повномасштабним вторгненням РФ в Україну.

Як пише Bloomberg з посиланням на високопоставленого турецького чиновника, уряд розпорядився припинити транзит таких товарів через Туреччину з 1 березня відповідно до санкцій.

– Система оформлення вантажів у Туреччині просто перестала працювати, – сказала для Bloomberg Катерина Лазуткіна, співвласниця Vendor Cargo, московської компанії з доставки вантажів “від дверей до дверей”, митного оформлення та загальних вантажоперевезень, яка працює через Туреччину.

За її словами, митна система тепер блокує товари, призначені для Росії.

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За останній рік Туреччина стала одним із притулків для російського багатства і центром пошуку товарів, чому сприяли особисті стосунки між Путіним і президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. Експорт Туреччини в Росію зріс до $9,3 млрд у 2022 році з $5,8 млрд роком раніше, що ілюструє труднощі, з якими зіткнулися США і ЄС у створенні єдиного фронту проти Путіна.

Позиція Туреччини пов’язана з розширенням санкцій ЄС проти Росії, сказав Мустафа Бояджіоглу, головний виконавчий директор митно-брокерської компанії Subasi, що базується в Стамбулі, підтвердивши факт блокування.

Він додав, що не було ні офіційного оголошення, ні перехідного періоду, що викликало замішання серед компаній.

– Ми чули, що рішенням може бути відправлення продукції спочатку в країни, на які не поширюються санкції, наприклад, у країни Центральної Азії… Не повинно бути проблем із продукцією, яка спочатку була імпортована в Туреччину, а потім відправлена в Росію, але ми навіть не впевнені в цьому, оскільки обмеження, схоже, залежать від походження, – сказав Бояджіоглу телефоном.

При цьому російські вантажовідправники все ще сподіваються, що ситуація нормалізується, сказала Bloomberg телефоном Валерія Савенкова, комерційний директор московської компанії Transasia Logistics, яка здійснює перевезення з Туреччини.