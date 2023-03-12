Використовують наративи хибного пацифізму: пропаганда РФ намагається знизити підтримку України від західних партнерів

Березень, 12 в 18:50

Російська пропаганда намагається використати наративи хибного пацифізму аби змусити Захід відмовитися від підтримки України.

Про це у своєму Twitter заявив уповноважений з безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарин.

– Дедалі активнішими стають рухи, які апелюють до фальшивого пацифізму. Їх діяльність використовується для маніпулювання західними суспільствами та зосередження на просуванні вигідних Росії гасел, – написав він.

Жарин зауважив, що оскільки Росія зацікавлена у “перемир’ї” в Україні, пропаганда РФ посилила інформаційну підтримку рухів європейських пацифістів, які виступають з ідеями негайної зупинки бойових дій з міркувань гуманності.

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– Однак втілення таких ідей призведе до того, що Росія може здобути швидку перемогу над Україною, – зауважив Жарин.

Уповноважений з безпеки інформаційного простору розповів, що у Польщі також є публіцисти, тези яких “узгоджуються з напрямом російської пропаганди”, які “звинувачують уряд Польщі, Захід та США у провокуванні війни та закликають до партнерства з Росією”.

– Подібні дії є частиною механізмів психологічного тиску, мета якого – змусити Захід відмовитися від підтримки України, – резюмував Жарин.

Раніше ми розповідали, що РФ зосередила свою інформаційну зброю проти України на двох цілях: дискредитація України як отримувача західного озброєння, зрив процесу мобілізації та процесу укладення контрактів на службу.