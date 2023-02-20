Готовили фейки и приходили на ток-шоу Соловьева: СБУ о подозрении прокремлевским блогерам из Киева, Крыма и Одессы

Февраль, 20 в 17:54

Служба безопасности собрала доказательную базу еще на трех пропагандистов, которые занимались информационно-подрывной деятельностью против Украины.

— Злоумышленники активно распространяли фейки о внутриполитической ситуации в Украине и дискредитировали Силы обороны. Для распространения деструктивного контента использовали собственные интернет-ресурсы, тесно связанные с российскими спецслужбами и подконтрольными им ботофермами. Последние обеспечивают массовую огласку посредством искусственной “накрутки” подписчиков и “положительных” отзывов на информационные вбросы, — говорится в сообщении СБУ.

Отмечается, что в результате следственно-оперативных действий в Киеве сообщено о подозрении столичному блогеру, распространявшему дезинформацию о материально-техническом обеспечении подразделений ВСУ.

Для “разгона” фейков их автор использовал подконтрольное ему издание UPN, в том числе одноименный YouTube-канал.

Сейчас смотрят

– Установлено, что сюжеты вражеского блогера регулярно использовали российские спецслужбы и кремлевские пропагандисты для подготовки и проведения вражеских информдиверсий. Кроме того, он причастен к попытке организации заказных акций “протеста” в Киеве, направленных на расшатывание внутренней обстановки в столице, — добавляют в СБУ.

На основании собранных улик фигурант подозревается по двум статьям УК Украины:

ст. 435-1 (оскорбление чести и достоинства военнослужащего, угроза военнослужащему);

ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).

Еще одним приспешником врага оказался блогер из временно оккупированного Крыма, ведущий нескольких YouTube-каналов с общей аудиторией более 1,5 млн подписчиков.

– В своих видео он публично оправдывает вооруженную агрессию РФ и захват украинского полуострова. Именно он один из частых гостей прямых телеэфиров кремлевских пропагандистов, в том числе ток-шоу Соловьева, — сообщает СБУ.

В настоящее время блогеру обьявлено о подозрении по ст. 111-1 и 436-2 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность и оправдывание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины).

Также задокументированы преступные действия бывшего одессита, который скрывается во временно оккупированном Донецке, за подрывную деятельность против Украины.

Установлено, что в июне 2021 года злоумышленник создал Telegram-канал “призрак Новороссии”, где призвал к сбору денег в поддержку российских оккупационных группировок РФ.

В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению всех виновных к ответственности за преступления против Украины.