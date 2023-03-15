Польша и еще несколько стран могут передать Украине истребители МиГ-29 – Bloomberg

Март, 15 в 13:11

Польша получила положительные сигналы от нескольких стран о передаче Украине истребителей МиГ-29.

Об этом заявил представитель правительства Польши Петр Мюллер, сообщает американское издание Bloomberg.

Он отметил, что Польша тоже готова принять положительное решение в координации с другими партнерами, чтобы предоставить Украине истребители МиГ-29.

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– Мы готовы такое решение принять в группе нескольких стран, которые решились на подобный шаг, — сказал представитель правительства.

Мюллер отметил, что Польша получила сигналы от других стран, но не назвал их. Он пояснил, что партнеры должны сами объявили о решении в соответствии с процедурами.

Напомним, ранее министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что страны НАТО, могут передать Украине истребители МиГ-29 для борьбы с российской агрессией.