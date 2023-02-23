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Факти / Світ / Світові новини

Країни НАТО можуть передати Україні винищувачі Міг-29

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Бен Воллес
Фото: Getty Images

Міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що країни НАТО, можуть бути передані України винищувачі для боротьби з російською агресією.

Про це повідомляє британський телеканал Sky News.

– Я думаю, що вже йдуть розмови про те, що східноєвропейська країна постачатиме МіГ-29, – сказав Воллес.

При цьому, міністр зазначив, що війна Росії проти України “не конфлікт НАТО”.

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Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна може передати Україні радянські Міг-29, якщо НАТО вирішить передавати винищувачі. 

За словами Дуди, це зручно для Києва, тому що українці вже сьогодні можуть літати на МіГ, і Повітряні сили ЗСУ мають підготовлених пілотів.

Як ми розповідали раніше, керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Велика Британія може стати першою країною, що надасть Україні винищувачі західного виробництва.

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Джерело: Sky News
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