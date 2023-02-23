Країни НАТО можуть передати Україні винищувачі Міг-29
Міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що країни НАТО, можуть бути передані України винищувачі для боротьби з російською агресією.
Про це повідомляє британський телеканал Sky News.
– Я думаю, що вже йдуть розмови про те, що східноєвропейська країна постачатиме МіГ-29, – сказав Воллес.
При цьому, міністр зазначив, що війна Росії проти України “не конфлікт НАТО”.
Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна може передати Україні радянські Міг-29, якщо НАТО вирішить передавати винищувачі.
За словами Дуди, це зручно для Києва, тому що українці вже сьогодні можуть літати на МіГ, і Повітряні сили ЗСУ мають підготовлених пілотів.
Як ми розповідали раніше, керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Велика Британія може стати першою країною, що надасть Україні винищувачі західного виробництва.