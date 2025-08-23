МиГ-29: технические характеристики и особенности истребителя

Украинские пилоты используют истребители МиГ-29 в полномасштабной войне.

Что известно об истребителях МиГ-29, их особенностях и технических характеристиках — читайте в материале Фактов ICTV.

МиГ-29: что известно об истребителе

МиГ-29 (по классификации НАТО – Fulcrum) – это многоцелевой советский истребитель четвертого поколения. МиГ-29 был основным многоцелевым истребителем стран Варшавского договора и СССР на протяжении 80-х годов ХХ века.

Сейчас истребитель состоит на вооружении многих стран мира, в том числе и Украины. Фактически, истребитель МиГ-29 является одним из самых известных и широко используемых боевых самолетов в мире.

Основная задача МиГ-29 заключается в обеспечении воздушного превосходства над противником и защите воздушного пространства.

Истребитель способен выполнять разнообразные задачи, например, наведение ударов по наземным целям, защиту воздушных сил от вражеских атак и проведение разведки.

МиГ-29 имеет около 18 модификаций, две из которых украинские:

МиГ-29 МУ1 – украинская модернизация МиГ-29, которая имеет увеличенную на 20% дальность обнаружения цели. К истребителю идут усовершенствованные ракеты Р-27ЕР1 и Р-27ЕТ1. Дальность их пуска – до 95 км .

– украинская модернизация МиГ-29, которая имеет увеличенную на 20% дальность обнаружения цели. К истребителю идут усовершенствованные ракеты Р-27ЕР1 и Р-27ЕТ1. Дальность их пуска – . МиГ-29 МУ2 – этот истребитель является дальнейшим развитием версии МиГ-29 МУ1. Самолет имеет возможность запускать ракеты класса земля-воздух и модернизированную авионику.

МиГ-29 вооружен авиационной пушкой калибром 30 мм, боезапас которой составляет 150 снарядов. Также на самолет можно подвесить до шести ракет класса воздух-воздух и бомб.

Какая стоимость МиГ-29

Истребитель может сбрасывать авиационные бомбы калибра 250 и 500 кг. Также в состав бомбардировочного вооружения МиГ-29 входят мины и осколковые авиабомбы.

По данным издания Defence Express, стоимость одного самолета составляет более $20 млн.

Сейчас МиГ-29 и Су-27 являются основными машинами истребительной авиации Воздушных сил Украины.

Потенциал истребителя МиГ-29 позволяет использовать его как для выполнения задач ПВО и воздушного боя, так и для нанесения ударов по наземным (надводным) целям.

Также МиГ-29 имеет системы навигации:

GPS-навигационная система, которая позволяет определять местоположение истребителя и рассчитывать маршруты полета.

Система наведения оружия, использующая различные радарные и инфракрасные инструменты для обнаружения и захвата целей.

Кстати, в августе 2022 года стало известно, что украинские военные инженеры с помощью американских специалистов смогли интегрировать противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM в Арсенал самолетов МиГ-29.

Благодаря этим ракетам украинские летчики могут успешно поражать российские РЛС.

Технические характеристики МиГ-29

Экипаж: 1 или 2 человека.

Максимальная скорость: 2450 км/ч на высоте 13 000 м.

Боевой радиус: 700 км.

Дальность полета: 1 430 км.

Дальность полета из ППБ: 2 100 км.

Практичный потолок: 18 км.

Скороподъемность: 300 м / с.

Размеры и масса МиГ-29

Длина:17, 32 м

Высота: 4, 73 м.

Размах крыла: 11, 36 м.

Масса пустого: 10 900 кг.

Максимальная взлетная масса: 18 100 кг.

