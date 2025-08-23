МиГ-29: технические характеристики и особенности истребителя
Украинские пилоты используют истребители МиГ-29 в полномасштабной войне.
Что известно об истребителях МиГ-29, их особенностях и технических характеристиках — читайте в материале Фактов ICTV.
МиГ-29: что известно об истребителе
МиГ-29 (по классификации НАТО – Fulcrum) – это многоцелевой советский истребитель четвертого поколения. МиГ-29 был основным многоцелевым истребителем стран Варшавского договора и СССР на протяжении 80-х годов ХХ века.
Сейчас истребитель состоит на вооружении многих стран мира, в том числе и Украины. Фактически, истребитель МиГ-29 является одним из самых известных и широко используемых боевых самолетов в мире.
Основная задача МиГ-29 заключается в обеспечении воздушного превосходства над противником и защите воздушного пространства.
Истребитель способен выполнять разнообразные задачи, например, наведение ударов по наземным целям, защиту воздушных сил от вражеских атак и проведение разведки.
МиГ-29 имеет около 18 модификаций, две из которых украинские:
- МиГ-29 МУ1 – украинская модернизация МиГ-29, которая имеет увеличенную на 20% дальность обнаружения цели. К истребителю идут усовершенствованные ракеты Р-27ЕР1 и Р-27ЕТ1. Дальность их пуска – до 95 км.
- МиГ-29 МУ2 – этот истребитель является дальнейшим развитием версии МиГ-29 МУ1. Самолет имеет возможность запускать ракеты класса земля-воздух и модернизированную авионику.
МиГ-29 вооружен авиационной пушкой калибром 30 мм, боезапас которой составляет 150 снарядов. Также на самолет можно подвесить до шести ракет класса воздух-воздух и бомб.
Какая стоимость МиГ-29
Истребитель может сбрасывать авиационные бомбы калибра 250 и 500 кг. Также в состав бомбардировочного вооружения МиГ-29 входят мины и осколковые авиабомбы.
По данным издания Defence Express, стоимость одного самолета составляет более $20 млн.
Сейчас МиГ-29 и Су-27 являются основными машинами истребительной авиации Воздушных сил Украины.
Потенциал истребителя МиГ-29 позволяет использовать его как для выполнения задач ПВО и воздушного боя, так и для нанесения ударов по наземным (надводным) целям.
Также МиГ-29 имеет системы навигации:
- GPS-навигационная система, которая позволяет определять местоположение истребителя и рассчитывать маршруты полета.
- Система наведения оружия, использующая различные радарные и инфракрасные инструменты для обнаружения и захвата целей.
Кстати, в августе 2022 года стало известно, что украинские военные инженеры с помощью американских специалистов смогли интегрировать противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM в Арсенал самолетов МиГ-29.
Благодаря этим ракетам украинские летчики могут успешно поражать российские РЛС.
Технические характеристики МиГ-29
- Экипаж: 1 или 2 человека.
- Максимальная скорость: 2450 км/ч на высоте 13 000 м.
- Боевой радиус: 700 км.
- Дальность полета: 1 430 км.
- Дальность полета из ППБ: 2 100 км.
- Практичный потолок: 18 км.
- Скороподъемность: 300 м / с.
Размеры и масса МиГ-29
- Длина:17, 32 м
- Высота: 4, 73 м.
- Размах крыла: 11, 36 м.
- Масса пустого: 10 900 кг.
- Максимальная взлетная масса: 18 100 кг.