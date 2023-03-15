Польща та ще декілька країн можуть передати Україні винищувачі МіГ-29 – Bloomberg

Березень, 15 в 13:11

Польща отримала позитивні сигнали від декількох країн щодо передання Україні винищувачів МіГ-29.

Про це заявив речник уряду Польщі Пьотр Мюллер, повідомляє американське видання Bloomberg.

Він зазначив, що Польща теж готова ухвалити позитивне рішення у координації з іншими партнерами, аби надати Україні винищувачі МіГ-29.

Зараз дивляться

– Ми готові таке рішення ухвалити у групі кількох країн, які зважилися на подібний крок, – сказав речник уряду.

Мюллер зазначив, що Польща отримала сигнали від інших країн, але не назвав їх. Він пояснив, що партнери повинні самі оголосити про рішення відповідно до процедур.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що країни НАТО можуть передати Україні винищувачі МіГ-29 для боротьби з російською агресією.