Оправдывает опасную эскалацию: ICAN осудила заявление Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси
Международная кампания по уничтожению ядерного оружия осудила заявление кремлевского диктатора Владимира Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси.
Временный исполнительный директор ICAN Даниэль Хогста отметил, что “пока у президента Путина есть ядерное оружие, Европа не может быть в безопасности”.
– Он оправдывает эту опасную эскалацию, ссылаясь на десятилетия совместного использования ядерного оружия НАТО. Пока страны продолжают участие в том, чтобы рассматривать ядерное оружие как нечто иное, чем глобальную проблему, это помогает Путину избежать наказания за такое поведение, — говорит он.
Напомним, что 25 марта появилась информация, что президент России Владимир Путин заявил, что планирует разместить на территории Беларуси ядерное оружие.