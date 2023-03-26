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Виправдовує небезпечну ескалацію: ICAN засудила заяву Путіна щодо розміщення ядерної зброї у Білорусі

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
президент Росії володимир путін
Фото: Getty Images

Міжнародна кампанія зі знищення ядерної зброї засудила заяву кремлівського диктатора Володимира Путіна щодо розміщення ядерної зброї у Білорусі.

Тимчасовий виконавчий директор ICAN Даніель Хогста зазначив, що “поки президент Путін має ядерну зброю, Європа не може бути у безпеці”.

– Він виправдовує цю небезпечну ескалацію, посилаючись на десятиліття спільного використання ядерної зброї НАТО. Поки країни продовжують участь у тому, щоб розглядати ядерну зброю як щось інше, ніж глобальну проблему, це допомагає Путіну уникнути покарання за таку поведінку, – каже він.

Нагадаємо, що 25 березня з’явилось інформація, що президент Росії Володимир Путін заявив, що планує розмістити на території Білорусі ядерну зброю.

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Джерело: The Guardian
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