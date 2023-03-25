Март, 25 в 18:05

Европейский Союз может ввести торговые ограничения против стран, которые помогают России покупать стиральные машины и подержанные автомобили для ремонта ее поврежденного в боях танкового парка.

Об этом пишет британское издание The Telegraph со ссылкой на чиновников ЕС, которые отслеживают торговые потоки в Москву.

По данным газеты, европейские чиновники заметили значительный рост торговли потребительскими товарами между Евросоюзом и традиционными союзниками Кремля в Центральной Азии.

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Существуют опасения, что новые маршруты, активность которых выросла на 60-80%, используются Россией для того, чтобы обойти западные санкции, призванные подорвать ее военную машину.

Европейские столицы обсуждают планы относительно того, чтобы “нанести удар” по странам, которые помогают Москве уклоняться от наказания за вторжение в Украину, с помощью торговых санкций, пишет газета The Telegraph со ссылкой на конфиденциальный документ.

Предложение ЕС может предусматривать ограничение доступа к единому рынку для любой страны, компании или физического лица, если будут обнаружены доказательства, что они реэкспортировали запрещенные товары в Россию.

— Мы должны дать сильный сигнал физическим и юридическим лицам в третьих странах, — говорится в документе.

Отмечается, что оказание материальной поддержки российской военной и оборонно-промышленной базе будет иметь серьезные последствия в отношении стран-союзниц Кремля доступа к рынку ЕС.

Многие из поставляемых товаров содержат так называемые технологии “двойного назначения”, которые имеют как военное, так и гражданское применение, и входят в список товаров, запрещенных к экспорту в Россию.

Чиновники Евросоюза отмечают, что среди товаров, которые вывозятся из ЕС в Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан, преобладают стиральные машины, подержанные автомобили и фотоаппараты.

Есть опасения, что многие из этих товаров разбирают, а полупроводники и другие компоненты используют для восстановления российских танков, бронемашин и разведывательных беспилотников, которые были повреждены в Украине.

— Это огромная проблема, значительная часть этой санкционной ткани подрывается, — заявил Telegraph высокопоставленный дипломатический источник в ЕС.

Большинство грузов, вывозимых из ЕС, направляются в Беларусь через сухопутную границу с Литвой, а затем реэкспортируются в Центральную Азию.

Чиновники могут отслеживать экспортные декларации вплоть до внешней границы блока, прежде чем грузы фактически исчезают и, возможно, перемещаются в Россию.

Большинство грузов покидают ЕС через сухопутную границу блока с Беларусью. Ранее границу для РБ закрыла Польша, чтобы похоронить эту лазейку для союзников Кремля, но маршрут между Литвой и Минском все еще остается открытым.

В частных переговорах Вильнюс жаловался, что 97% торговли через его границу с Беларусью приходится на другие страны-члены ЕС.

Литва является одной из 19 стран-членов ЕС, которые одобрили план введения торговых ограничений для стран, помогающих Москве.

Согласно этому плану, а также расширением санкций против союзников России, блок сначала будет искать дипломатические переговоры со странами Центральной Азии, чтобы предупредить их о последствиях.

Казахстан, один из ближайших партнеров Москвы в регионе, уже пообещал контролировать товары, которые проходят через страну.

В прошлом году торговля страны с Россией резко выросла, поскольку санкции затруднили доступ Москвы к западным рынкам.

Казахстанские чиновники пообещали публиковать “отслеживание в режиме реального времени всей цепочки перемещения товаров от границы до границы”.

— Мы понимаем все риски вторичных санкций, поэтому внимательно следим за взаимной торговлей со всеми партнерами, — заявил ранее казахстанский чиновник в комментарии FT.

Турция, Армения и ОАЭ также находятся под пристальным наблюдением дипломатов G7 на предмет потенциальной помощи, которую они могут предложить российской военной машине.