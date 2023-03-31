Березень, 30 в 22:23

Нью-Йорк посів перше місце разом із Лондоном у рейтингу світових фінансових центрів.

Про це йдеться в дослідженні керівного органу ділового кварталу британської столиці (City of London Corporation).

Столиця Великої Британії цьогоріч отримала оцінку у 60 балів за шкалою конкурентоспроможності, додавши 1 пункт порівняно із попереднім роком. Водночас Нью-Йорк здобув одразу два пункти та розділив лідерство разом з Лондоном, маючи 60 балів.

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Третє місце посідає Сінгапур (51 бал), четверте – Франкфурт (46), а п’яте – Париж (43).

Британська столиця втратила одноосібне лідерство вперше за всю історію складання цього рейтингу, пише Financial Times. Причиною є Brexit та більша активність інших регіональних фінансових центрів.

– Конкурентна перевага Лондона в небезпеці. Нам потрібні довгострокові плани стимулювання зростання у фінансовому секторі та в секторі професійних послуг, – сказав Кріс Гейворд з City of London Corporation.

Для стимуляції фінсектору та сектору професійних послуг ведуться спільні плани разом з такими корпораціями, як Lloyd’s, Schroders, JPMorgan, EY і Barclays.

У звіті також йдеться, що Лондон має гарні показники за такими параметрами, як інновації, фінансова активність, стійкість фінансової системи та інфраструктура для ведення бізнесу, а також наявність кваліфікованих кадрів і сприятливе регулювання.

Водночас Нью-Йорк випередив столицю Британії в плані інвестицій у технології та обсягу укладених угод.