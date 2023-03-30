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Факты / Світ

В Китае заявили об усилении сотрудничества с армией РФ

Анастасия Кожушко, редактор ленты
Армія Китаю
Фото: Depositphotos

Китай готов сотрудничать с российской армией для якобы усиления стратегической коммуникации и координации.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Китая Тан Кэфэй, сообщает британская газета The Guardian.

По его словам, РФ и КНР будут работать над введением глобальных инициатив в сфере безопасности.

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– Две страны будут углублять военное доверие и совместно защищать международную справедливость, – сказал Кэфэй.

Он отметил, что страны организуют совместные военные учения, а также совместное морское и воздушное патрулирование.

Напомним, 20 марта лидер Китая Си Цзиньпин посетил Москву. Это был первый государственный визит китайского лидера в Россию за четыре года.

Cи предложил российскому диктатору Владимиру Путину более сдержанное видение российско-китайских отношений, чем то, которого ожидал глава Кремля.

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