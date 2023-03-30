В Китае заявили об усилении сотрудничества с армией РФ
Китай готов сотрудничать с российской армией для якобы усиления стратегической коммуникации и координации.
Об этом заявил спикер Министерства обороны Китая Тан Кэфэй, сообщает британская газета The Guardian.
По его словам, РФ и КНР будут работать над введением глобальных инициатив в сфере безопасности.
– Две страны будут углублять военное доверие и совместно защищать международную справедливость, – сказал Кэфэй.
Он отметил, что страны организуют совместные военные учения, а также совместное морское и воздушное патрулирование.
Напомним, 20 марта лидер Китая Си Цзиньпин посетил Москву. Это был первый государственный визит китайского лидера в Россию за четыре года.
Cи предложил российскому диктатору Владимиру Путину более сдержанное видение российско-китайских отношений, чем то, которого ожидал глава Кремля.