Березень, 30 в 13:40

Китай готовий співпрацювати з російською армією для нібито посилення стратегічної комунікації та координації.

Про це заявив речник Міністерства оборони Китаю Тан Кефей, повідомляє британська газета The Guardian.

За його словами, РФ та КНР будуть працювати над впровадженням глобальних ініціатив у сфері безпеки.

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– Дві країни будуть поглиблювати військову довіру та спільно захищати міжнародну справедливість, – сказав Кефей.

Він зазначив, що країни організують спільні військові навчання, а також спільне морське та повітряне патрулювання.

Нагадаємо, 20 березня лідер Китаю Сі Цзіньпін відвідав Москву. Це був перший державний візит китайського лідера до Росії за чотири роки.

Cі запропонував російському диктатору Володимиру Путіну більш стримане бачення російсько-китайських відносин, ніж те, якого очікував очільник Кремля.