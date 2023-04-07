Апрель, 07 в 1:01

Россия вряд ли применит ядерное оружие, хранящееся в Беларуси, поскольку напряженность вряд ли обострится настолько, чтобы Кремль применил ядерное оружие.

Об этом заявил секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович, пишет государственное информационное агентство БелТа.

— Количество боеголовок не имеет значения. Важно то, как они будут использоваться и будут ли они использоваться правильно, — сказал Александр Вольфович, который является секретарем Совета безопасности.

Он добавил, что вопрос использования вряд ли рассматривается.

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— Что касается того, придется их использовать или нет… Я не думаю, что все зайдет так далеко, что их придется использовать, — добавил он.

Вольфович выступал в Москве, куда белорусский президент Александр Лукашенко и другие официальные лица прибыли на этой неделе для встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

— Боеголовки и другие тактические или стратегические ядерные боеприпасы в первую очередь предназначены для сдерживания, для обеспечения безопасности как России, так и Беларуси, — сказал Вольфович, пишет БелТа.

Репортеры попросили Вольфовича уточнить, где Россия разместит боеголовки, после замечания российского посла о том, что они будут размещены на западной границе Беларуси.

— Вся Беларусь находится у западной границы. Это западный форпост Союзного государства Беларуси и России. Мы не обязаны размещать их у границ Польши, Литвы и Латвии, — сказал он.

Белорусский чиновник сказал, что у страны “достаточно места для развертывания”, отметив, что десятки объектов советской эпохи, которые когда-то использовались для размещения ядерного оружия, были “сохранены”.

Беларусь является одной из немногих союзников России в ее войне против Украины, и хоть белорусские военные не принимают непосредственного участия в боевых действиях, все же Беларусь помогла кремлевским войскам начать вторжение, войдя со своей территории.

В прошлом месяце президент России Владимир Путин объявил, что планирует разместить тактическое ядерное оружие на территории своего союзника.

Сама же Беларусь не имеет ядерного оружия на своей территории с начала 1990-х годов. Вскоре после обретения независимости, после распада Советского Союза, она согласилась передать России все размещенное там оружие массового уничтожения советского периода.

Фото: ГУР