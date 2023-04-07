Квітень, 07 в 1:01

Росія навряд чи застосує ядерну зброю, що зберігається в Білорусі, оскільки напруженість навряд чи загостриться настільки, щоб Кремль застосував ядерну зброю.

Про це заявив секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович, пише державне інформаційне агентство БелТа.

– Кількість боєголовок не має значення. Важливо те, як вони будуть використовуватися і чи будуть вони використовуватися правильно, – сказав Олександр Вольфович, який є секретарем Ради безпеки.

Він додав, що питання використання навряд чи розглядається.

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– Що стосується того, доведеться їх використовувати чи ні… Я не думаю, що все зайде так далеко, що їх доведеться використовувати, – додав він.

Вольфович виступав у Москві, куди білоруський президент Олександр Лукашенко та інші офіційні особи прибули цього тижня для зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним.

– Боєголовки та інші тактичні або стратегічні ядерні боєприпаси насамперед призначені для стримування, для забезпечення безпеки як Росії, так і Білорусі, – сказав Вольфович, пише БелТа.

Репортери попросили Вольфовича уточнити, де Росія розмістить боєголовки, після зауваження російського посла про те, що вони будуть розміщені на західному кордоні Білорусі.

– Уся Білорусь знаходиться біля західного кордону. Це західний форпост Союзної держави Білорусі та Росії. Ми не зобов’язані розміщувати їх біля кордонів Польщі, Литви та Латвії, – сказав він.

Білоруський чиновник сказав, що у країни “достатньо місця для розгортання”, зазначивши, що десятки об’єктів радянської епохи, які колись використовували для розміщення ядерної зброї, були “збережені”.

Білорусь є однією з небагатьох союзників Росії в її війні проти України, і хоча білоруські військові не беруть безпосередньої участі в бойових діях, все ж Білорусь допомогла кремлівським військам почати вторгнення, увійшовши зі своєї території.

Минулого місяця президент Росії Володимир Путін оголосив, що планує розмістити тактичну ядерну зброю на території свого союзника.

Сама ж Білорусь не має ядерної зброї на своїй території з початку 1990-х років. Незабаром після здобуття незалежності, після розпаду Радянського Союзу, вона погодилася передати Росії всю розміщену там зброю масового знищення радянського періоду.

Фото: ГУР