На фотографиях Джек Тейшейра, 21-летний военнослужащий национальной гвардии, который был назван главным подозреваемым в утечке секретных документов разведки, выглядит стройным в своей темно-синей форме ВВС.

По данным газеты New York Times, Тейшейра был ведущей фигурой в чат-группе канала Thug Shaker Central в мессенджере Discord. Появившиеся подробности о Тейшейре сделали его фигурантом расследования утечки информации.

В четверг вечером ФБР арестовало Тейшейра и обыскивало его дом. Видеозапись, сделанная местным телеканалом, показала, как его уводят в наручниках.

Тейшейра служил в 102-м разведывательном крыле воздушной национальной гвардии Массачусетса и был ключевым членом группы из примерно 30 человек, которые увлекались оружием, видеоиграми и расистскими мемами.

Газета предположила, что Тейшейра был человеком, известным членам группы как OG, которого днем ранее газета Washington Post назвала автором утечки.

Созданный в разгар пандемии в 2020 году, Thug Shaker Central был чатом только для приглашенных.

Судя по всему, с самого начала утечка стремилась произвести впечатление на молодых членов чата: он писал сообщения, изобилующие аббревиатурами и жаргоном, размещал секретные документы, сначала печатал дословные расшифровки, а затем сливал настоящие документы, которые, как оказалось, были физически изъяты из безопасного места и сфотографированы.

По данным Washington Post, OG сказал другим членам организации, что это были документы, которые он привез домой с “военной базы”, где он иногда работал в охраняемом помещении, где запрещены мобильные телефоны и другие электронные устройства.

Подчеркивая подозрения, что этим человеком мог быть Тейшейра, газета New York Times сообщила, что детали интерьера дома его детства, размещенные в социальных сетях на семейных фотографиях, совпадают с деталями на полях некоторых фотографий просочившихся секретных документов.

В интервью газете мать Тейшейра, Доун, подтвердила, что ее сын был членом национальной гвардии ВВС, и сказала, что в последнее время он работал в ночную смену на базе на Кейп-Коде, а в последние дни сменил номер телефона.

Карьера Тейшейра в национальной гвардии развивалась. В июле 2022 года на странице в Facebook 102-го разведывательного крыла воздушной национальной гвардии штата Массачусетс была опубликована фотография, поздравляющая его с очевидным повышением до летчика 1-го класса.

Поскольку США вышли на след Тейшейра, вопрос о том, что могло побудить автора утечки, становится все более актуальным. Отголоски утечки распространились от Киева до Сеула и других мировых столиц, оставив зрителей потрясенными масштабами утечки.

Объяснение, данное членами чат-группы, было поразительно обыденным. Утечка, настаивают они, была не разоблачителем, а молодым человеком, который хотел похвастаться перед своими молодыми друзьями документами, которые никогда не собирались покидать чат-группу.

По словам членов группы, OG читал им лекции о международных делах и секретных правительственных операциях.

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