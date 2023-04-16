Строили 18 лет. В Финляндии запустили крупнейший в Европе ядерный реактор
В воскресенье, 16 апреля, крупнейший в Европе финский ядерный реактор Олкилуото 3 начал регулярную работу.
Об этом сообщает Reuters.
Указано, что это повысит энергетическую безопасность в регионе после того, как Россия прекратила поставки газа и электроэнергии.
По словам представителей оператора реактора, блок будет удовлетворять около 14% спроса на электроэнергию в Финляндии, уменьшая потребность в импорте из Швеции и Норвегии.
Ожидается, что новый реактор будет работать минимум 60 лет.
— Производство электроэнергии на Олкилуото 3 стабилизирует цены на электроэнергию и играет важную роль в “зеленом” переходе Финляндии, — считает генеральный директор TVO Ярмо Танхуа.
Строительство реактора мощностью 1,6 гигаватт (ГВт), первой новой атомной электростанции в Финляндии за более чем четыре десятилетия и первой в Европе за 16 лет, началось в 2005 году. Изначально планировалось, что станция будет открыта через четыре года, но возникли технические проблемы.
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