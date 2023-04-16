Будували 18 років. У Фінляндії запустили найбільший в Європі ядерний реактор
У неділю, 16 квітня, найбільший у Європі фінський ядерний реактор Олкілуото 3 розпочав регулярну роботу.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначено, що це підвищить енергетичну безпеку в регіоні після того, як Росія припинила постачання газу та електроенергії.
За словами представників оператора реактора, блок задовольнятиме близько 14% попиту на електроенергію у Фінляндії, зменшуючи потребу в імпорті зі Швеції та Норвегії.
Очікується, що новий реактор працюватиме мінімум 60 років.
– Виробництво електроенергії на Олкілуото 3 стабілізує ціни на електроенергію і відіграє важливу роль у “зеленому” переході Фінляндії, – вважає генеральний директор TVO Ярмо Танхуа.
Будівництво реактора потужністю 1,6 гігават (ГВт), першої нової атомної електростанції у Фінляндії за більш ніж чотири десятиліття і першої в Європі за 16 років, розпочалося у 2005 році. Спочатку планувалося, що станція буде відкрита через чотири роки, але виникли технічні проблеми.
Раніше у Німеччині запропонували внести санкції проти атомної промисловості РФ до наступного санкційного пакету Європейського Союзу.
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко