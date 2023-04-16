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Будували 18 років. У Фінляндії запустили найбільший в Європі ядерний реактор

Будували 18 років. У Фінляндії запустили найбільший в Європі ядерний реактор
Фото: Getty Images

У неділю, 16 квітня, найбільший у Європі фінський ядерний реактор Олкілуото 3 розпочав регулярну роботу.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначено, що це підвищить енергетичну безпеку в регіоні після того, як Росія припинила постачання газу та електроенергії.

За словами представників оператора реактора, блок задовольнятиме близько 14% попиту на електроенергію у Фінляндії, зменшуючи потребу в імпорті зі Швеції та Норвегії.

Очікується, що новий реактор працюватиме мінімум 60 років.

– Виробництво електроенергії на Олкілуото 3 стабілізує ціни на електроенергію і відіграє важливу роль у “зеленому” переході Фінляндії, – вважає генеральний директор TVO Ярмо Танхуа.

Будівництво реактора потужністю 1,6 гігават (ГВт), першої нової атомної електростанції у Фінляндії за більш ніж чотири десятиліття і першої в Європі за 16 років, розпочалося у 2005 році. Спочатку планувалося, що станція буде відкрита через чотири роки, але виникли технічні проблеми.

Раніше у Німеччині запропонували внести санкції проти атомної промисловості РФ до наступного санкційного пакету Європейського Союзу.

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Джерело: Reuters
Атомна енергетика, Фінляндія
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