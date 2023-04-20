Роберт Френсис Кеннеди-младший, являющийся племянником бывшего президента США, объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента в среду в Бостоне.

Демократ официально объявил о своей кандидатуре, которую представил двукратный бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Деннис Кучинич. Среди других выступавших была жена Кеннеди, актриса Шерил Хайнс.

Кеннеди, член одной из самых известных политических семей страны, который в последние годы был связан с некоторыми ультраправыми деятелями, начал свою кампанию в Бостоне в среду и сравнил свою кампанию с американской революцией.

— Моей задачей в течение следующих 18 месяцев этой кампании и на протяжении всего моего президентства будет положить конец коррумпированному слиянию государственной и корпоративной власти, которое угрожает сейчас навязать нашей стране новый вид корпоративного феодализма, — сказал Кеннеди.

In his presidential campaign announcement Robert F Kennedy Jr says he “wants to end the corrupt merger of state and corporate power”. #wbz pic.twitter.com/ZbGmskYl1Z — Beth Germano (@BethWBZ) April 19, 2023

Нынешний американский лидер Джо Байден также заявил, что планирует снова баллотироваться, но официально не объявлял о своей кампании. Ожидается, что у него будет легкий путь к номинации от демократической партии, поскольку за ним стоит большая часть демократического истеблишмента.

Кеннеди, племянник президента Джона Кеннеди и сын его убитого брата Роберта Кеннеди, когда-то был известен в основном как юрист-эколог, который работал над такими вопросами, как очищение воды. Но за последние почти два десятилетия он стал одним из ведущих представителей движения против вакцин. Члены его собственной семьи и эксперты в области общественного здравоохранения назвали его работу вводящей в заблуждение и опасной.

Его усилия активизировались после пандемии и разработки вакцины Covid-19, а расследование AP в 2021 году показало, что он связался с антидемократическими деятелями и другими группами. Он появлялся на мероприятиях, пропагандирующих ложь о том, что президентские выборы 2020 года были украдены, и с людьми, которые поддерживали или преуменьшали восстание в Капитолии США 6 января 2021 года.

На фотографии, опубликованной в Instagram, Кеннеди запечатлен за кулисами мероприятия Reawaken America в июле 2021 года вместе с бывшим союзником президента Дональда Трампа Роджером Стоуном, бывшим советником по национальной безопасности Майклом Флинном и спекулянтом на теме вакцин Шарлин Боллинджер. Все трое продвигали тезисы о том, что президентские выборы 2020 года в США будут украдены.

Кеннеди был гостем канала Infowars, которым руководит конспиролог Алекс Джонс, и подкаста War room, который ведет давний союзник Трампа Стив Бэннон, где он продвигал свой бестселлер 2021 года “Настоящий Энтони Фаучи”, в котором он обвинил главного инфекциониста США в участии в “историческом государственном перевороте против западной демократии”.

AP задокументировало, как Кеннеди и его антивакцинальная группа “Защита здоровья детей” нажились на пандемии Covid-19, получив финансирование и последователей в США и за рубежом и удвоив свои доходы с 2019 по 2020 год. Исследователи установили, что эта группа является одним из самых влиятельных распространителей антивакцинальной дезинформации, а AP обнаружило, что посещаемость ее сайта резко возросла.

Во второй год пандемии “Защита здоровья детей” продолжила свой огромный рост, согласно последнему отчету, поданному в органы регулирования благотворительности в Калифорнии. Доход увеличился более чем в два раза — с $7 млн в 2020 году до $16 млн в 2021 году.

Facebook и Instagram удалили аккаунты книги за распространение дезинформации.

Кеннеди неоднократно ссылался на нацистов и Холокост, когда говорил о мерах, направленных на смягчение распространения Covid-19, таких как требования к маскам и вакцинам. Он извинился за некоторые из этих комментариев, в том числе за то, что предположил, что людям в 2022 году было хуже, чем Анне Франк, подростку, которая погибла в нацистском концлагере после того, как два года пряталась со своей семьей в секретной пристройке в амстердамском доме.

На сегодня Роберт Кеннеди не делал громких заявлений о российско-украинской войне или об отношениях США с Украиной или Россией.

Фото: Robert F. Kennedy Jr

Источник : CBS News

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