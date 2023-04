Роберт Френсис Кеннеди-младший, являющийся племянником бывшего президента США, объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента в среду в Бостоне.

Демократ официально объявил о своей кандидатуре, которую представил двукратный бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Деннис Кучинич. Среди других выступавших была жена Кеннеди, актриса Шерил Хайнс.

Кеннеди, член одной из самых известных политических семей страны, который в последние годы был связан с некоторыми ультраправыми деятелями, начал свою кампанию в Бостоне в среду и сравнил свою кампанию с американской революцией.

In his presidential campaign announcement Robert F Kennedy Jr says he “wants to end the corrupt merger of state and corporate power”. #wbz pic.twitter.com/ZbGmskYl1Z

