Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Зеленский и Дуда в Варшаве передали послание Кремлю: никогда больше вам не удастся нас поссорить
Курс доллара отпустят: что известно и когда это может произойти
Была на 17-й неделе беременности: мужчина столкнул свою жену со скалы
Отрезали голову еще живому: в соцсетях распространили видео казни украинского военнопленного
Травили и били: на Черниговщине подростки издевались над девочкой и снимали это на видео
Світ
Илья Нежигай, редактор ленты

Роберт Кеннеди выдвинул свою кандидатуру на выборах президента США

Роберт Кеннеди выдвинул свою кандидатуру на выборах президента США

Роберт Френсис Кеннеди-младший, являющийся племянником бывшего президента США, объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента в среду в Бостоне.

Демократ официально объявил о своей кандидатуре, которую представил двукратный бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Деннис Кучинич. Среди других выступавших была жена Кеннеди, актриса Шерил Хайнс.

Кеннеди, член одной из самых известных политических семей страны, который в последние годы был связан с некоторыми ультраправыми деятелями, начал свою кампанию в Бостоне в среду и сравнил свою кампанию с американской революцией.

— Моей задачей в течение следующих 18 месяцев этой кампании и на протяжении всего моего президентства будет положить конец коррумпированному слиянию государственной и корпоративной власти, которое угрожает сейчас навязать нашей стране новый вид корпоративного феодализма, — сказал Кеннеди.

Нынешний американский лидер Джо Байден также заявил, что планирует снова баллотироваться, но официально не объявлял о своей кампании. Ожидается, что у него будет легкий путь к номинации от демократической партии, поскольку за ним стоит большая часть демократического истеблишмента.

Кеннеди, племянник президента Джона Кеннеди и сын его убитого брата Роберта Кеннеди, когда-то был известен в основном как юрист-эколог, который работал над такими вопросами, как очищение воды. Но за последние почти два десятилетия он стал одним из ведущих представителей движения против вакцин. Члены его собственной семьи и эксперты в области общественного здравоохранения назвали его работу вводящей в заблуждение и опасной.

Его усилия активизировались после пандемии и разработки вакцины Covid-19, а расследование AP в 2021 году показало, что он связался с антидемократическими деятелями и другими группами. Он появлялся на мероприятиях, пропагандирующих ложь о том, что президентские выборы 2020 года были украдены, и с людьми, которые поддерживали или преуменьшали восстание в Капитолии США 6 января 2021 года.

На фотографии, опубликованной в Instagram, Кеннеди запечатлен за кулисами мероприятия Reawaken America в июле 2021 года вместе с бывшим союзником президента Дональда Трампа Роджером Стоуном, бывшим советником по национальной безопасности Майклом Флинном и спекулянтом на теме вакцин Шарлин Боллинджер. Все трое продвигали тезисы о том, что президентские выборы 2020 года в США будут украдены.

Читайте также
Прокуроры США готовят обвинения в рэкете и заговоре из-за попытки Трампа вмешаться в выборы 2020
Дональд Трамп

Кеннеди был гостем канала Infowars, которым руководит конспиролог Алекс Джонс, и подкаста War room, который ведет давний союзник Трампа Стив Бэннон, где он продвигал свой бестселлер 2021 года “Настоящий Энтони Фаучи”, в котором он обвинил главного инфекциониста США в участии в “историческом государственном перевороте против западной демократии”.

AP задокументировало, как Кеннеди и его антивакцинальная группа “Защита здоровья детей” нажились на пандемии Covid-19, получив финансирование и последователей в США и за рубежом и удвоив свои доходы с 2019 по 2020 год. Исследователи установили, что эта группа является одним из самых влиятельных распространителей антивакцинальной дезинформации, а AP обнаружило, что посещаемость ее сайта резко возросла.

Во второй год пандемии “Защита здоровья детей” продолжила свой огромный рост, согласно последнему отчету, поданному в органы регулирования благотворительности в Калифорнии. Доход увеличился более чем в два раза — с $7 млн в 2020 году до $16 млн в 2021 году.

Facebook и Instagram удалили аккаунты книги за распространение дезинформации.

Кеннеди неоднократно ссылался на нацистов и Холокост, когда говорил о мерах, направленных на смягчение распространения Covid-19, таких как требования к маскам и вакцинам. Он извинился за некоторые из этих комментариев, в том числе за то, что предположил, что людям в 2022 году было хуже, чем Анне Франк, подростку, которая погибла в нацистском концлагере после того, как два года пряталась со своей семьей в секретной пристройке в амстердамском доме.

На сегодня Роберт Кеннеди не делал громких заявлений о российско-украинской войне или об отношениях США с Украиной или Россией.

Читайте также
Я готов был умереть: внук президента США Джона Кеннеди заявил, что воевал в Украине
Роберт Кеннеди выдвинул свою кандидатуру на выборах президента США

Фото: Robert F. Kennedy Jr

Источник: CBS News
Выборы в США, Джо Байден, США
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
США ввели санкции против компаний за содействие в производстве иранских дронов
Санкції проти Росії
Снаряды для HIMARS и артиллерии: США объявили о пакете помощи $325 млн
Пентагон
США в среду объявят о новом пакете военной помощи — пресс-секретарь Белого дома
Білий дім
Глава Пентагона уверен, что Швеция станет новым членом НАТО до июля
Ллойд Остін
Из Венгрии из-за санкций США вышел банк, связанный с РФ
Роберт Кеннеди выдвинул свою кандидатуру на выборах президента США
Видео
Три снаряда в цель: как бойцы на Бахмутском направлении уничтожают врагов

Беспощадно уничтожать врага на Бахмутском направлении украинским защитникам помогает западное вооружение. Британские пушки L-119 поступили к нам еще в конце лета. А

Константин Мельников
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (19.04.2023)
Роберт Кеннеди выдвинул свою кандидатуру на выборах президента США
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (19.04.2023)
Роберт Кеннеди выдвинул свою кандидатуру на выборах президента США
Уже собрали на дроны и бус: в Черкассах студенты разбирают ноутбуки ради ВСУ
Ремонт гаджетів
В КГГА рассказали, когда ожидают пик весеннего наводнения и как готовятся спасатели
Київ підтоплення
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь