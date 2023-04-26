Загорівся двигун: у Росії розбився винищувач МіГ-31
У Мурманській області Росії впав російський винищувач МіГ-31, коли під час планового польоту в нього загорівся двигун.
Про це повідомляють російські ЗМІ та Telegram-канали з посиланням на очевидців.
Йдеться про падіння винищувача над Мончегорськом Мурманської області. На відео, опублікованих очевидцями, помітно, як у літака горить двигун, після чого він падає в озеро.
З відео стає зрозуміло, що пілоти перед падінням намагалися відвести літак убік, далі від житлових будинків, а тоді вони катапультувалися.
Наразі невідомо, чи вижили пілоти, проте Міноборони РФ стверджує, що життю членів екіпажу ніщо не загрожує.
Авіакатастрофа МіГ-31 сталася за 10 км від міста, в районі селища Риж-Губа, куди вже приїхали оперативні служби.
Повідомляється, що літак упав за 70 метрів від берега в озеро, а жертви інциденту відсутні.
Губернатор Мурманської області Андрій Чибіс каже, що літак не завдав жодної шкоди інфраструктурі області. За його словами, пілотам нібито не знадобилася госпіталізація, коли ж інші російські медіа повідомляють, що стан пілотів оцінюють як важкий.
За словами одного з очевидців, корпус літака пробив лід і тепер лежить на дні озера.