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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Загорівся двигун: у Росії розбився винищувач МіГ-31

Загорівся двигун: у Росії розбився винищувач МіГ-31
Фото: Getty Images

У Мурманській області Росії впав російський винищувач МіГ-31, коли під час планового польоту в нього загорівся двигун.

Про це повідомляють російські ЗМІ та Telegram-канали з посиланням на очевидців.

Йдеться про падіння винищувача над Мончегорськом Мурманської області. На відео, опублікованих очевидцями, помітно, як у літака горить двигун, після чого він падає в озеро.

З відео стає зрозуміло, що пілоти перед падінням намагалися відвести літак убік, далі від житлових будинків, а тоді вони катапультувалися.

Наразі невідомо, чи вижили пілоти, проте Міноборони РФ стверджує, що життю членів екіпажу ніщо не загрожує.

Авіакатастрофа МіГ-31 сталася за 10 км від міста, в районі селища Риж-Губа, куди вже приїхали оперативні служби.

Повідомляється, що літак упав за 70 метрів від берега в озеро, а жертви інциденту відсутні.

Губернатор Мурманської області Андрій Чибіс каже, що літак не завдав жодної шкоди інфраструктурі області. За його словами, пілотам нібито не знадобилася госпіталізація, коли ж інші російські медіа повідомляють, що стан пілотів оцінюють як важкий.

За словами одного з очевидців, корпус літака пробив лід і тепер лежить на дні озера.

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авіація РФ, Росія
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