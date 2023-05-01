В Нидерландах задержали водителя с “украинскими правами” на имя Бориса Джонсона

В Нидерландах полиция задержала мужчину с поддельным украинским водительским удостоверением на имя Бориса Джонсона.

Как сообщает издание NOS, инцидент произошел в ночь с 29 на 30 апреля.

— Полиция задержала в Гронингене мужчину, который ехал по городу в нетрезвом состоянии. Когда его задержали, полиция обнаружила похожее на украинское водительское удостоверение на имя Бориса Джонсона, — говорится в сообщении.

Кроме имени, фото, дата и место рождения в поддельном документе также совпадают с данными экс-премьер-министра Великобритании. А действительно такое “водительское удостоверение” до конца 3000 года.

Полиция изъяла фейковый документ, при этом информация о гражданстве задержанного водителя не приводится.

Отмечается, что такие водительские права легко получить в туристических магазинах.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.