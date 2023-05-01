У Нідерландах затримали водія з “українськими правами” на ім’я Бориса Джонсона

У Нідерландах поліція затримала чоловіка з підробленим українським посвідченням водія на ім’я Бориса Джонсона.

Як повідомляє видання NOS, інцидент стався у ніч з 29 на 30 квітня.

– Поліція затримала у Гронінгені чоловіка, який їхав містом у нетверезому стані. Коли його затримали, поліція виявила схоже на українське посвідчення водія на ім’я Бориса Джонсона, – йдеться у повідомленні.

Крім імені, фото, дата і місце народження у підробленому документі також збігаються з даними експрем’єр-міністра Великої Британії. А дійсне таке “посвідчення водія” до кінця 3000 року.

Поліція вилучила фейковий документ, водночас інформація про громадянство затриманого водія не наводиться.

Зазначається, що такі водійські права легко отримати в туристичних магазинах.

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