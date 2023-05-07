Створив аварійну ситуацію: російський Су-35 перехопив літак Польщі над Чорним морем

Російський Су-35 перехопив беззбройний літак Польщі над Чорним морем.

Про це повідомили в Міноборони Румунії.

– У п’ятницю, 5 травня, літак L410 Turbolet прикордонної поліції Польщі, який виконував звичайні патрульні місії під егідою Frontex над Чорним морем у міжнародному повітряному просторі у співпраці з прикордонною поліцією Румунії, було перехоплено російським винищувачем Су-35 приблизно о 13:20 приблизно за 60 км на схід від повітряного простору Румунії, – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що агресивні та небезпечні маневри, які неодноразово виконував російський винищувач у безпосередній близькості до польського літака, спричинили “високий рівень турбулентності та серйозні труднощі в управлінні ним”.

– Унаслідок інциденту два винищувачі ВПС Румунії та два винищувачі ВПС Іспанії у складі бойової служби повітряної поліції були заздалегідь розміщені Об’єднаним центром повітряних операцій НАТО в Торрехоні, готові будь-якої миті втрутитися, але зліт не був потрібен, – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що польський екіпаж діяв спокійно і професійно в ситуації, “безвідповідально створеній російським пілотом”, зумівши відновити літак після початкової втрати висоти, спричиненої маневруванням літака Су-35.

Як підсумок, літак прикордонної поліції Польщі благополучно приземлитися в аеропорту Міхаїла Когелничану приблизно о 13.50.

– Унаслідок інциденту ніхто з членів екіпажу польського літака не постраждав, – ідеться в повідомленні.

Наразі румунська влада перебуває в контакті з Frontex і польською владою для з’ясування всіх обставин інциденту.

У Міноборони Румунії додали, що агресивна поведінка військового літака, що належить РФ, проти неозброєного літака Польщі, який виконував місію Frontex з моніторингу міграційного ризику в басейні Чорного моря, “абсолютно неприйнятна”.

У румунському оборонному відомстві вважають, що цей інцидент є ще одним доказом “провокаційного підходу Російської Федерації в Чорному морі”.

Нагадаємо, 14 березня два російські літаки Су-27 здійснили небезпечне перехоплення американського безпілотника MQ-9 Reaper над Чорним морем, що змусило операторів зі США втопити дрон.

Фото: Минобороны РФ

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