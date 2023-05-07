Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
У Почаївській лаврі парафіяни УПЦ МП заявили, що Путін – їхній правитель, а Україну бомбить Бог
Атаку на Кремль здійснив досвідчений оператор безпілотника – експерт
Закінчуються бойовики, а не снаряди: Череватий пояснив заяву Пригожина про “вихід із Бахмута”
Била і знущалася: у найстаршої матері України забрали 12-річну доньку
Терміново
Усі дрони та ракети знищено: що відомо про атаку на Київ вночі 4 травня
Світ
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Створив аварійну ситуацію: російський Су-35 перехопив літак Польщі над Чорним морем

Російський літак Су-35

Російський Су-35 перехопив беззбройний літак Польщі над Чорним морем.

Про це повідомили в Міноборони Румунії.

– У п’ятницю, 5 травня, літак L410 Turbolet прикордонної поліції Польщі, який виконував звичайні патрульні місії під егідою Frontex над Чорним морем у міжнародному повітряному просторі у співпраці з прикордонною поліцією Румунії, було перехоплено російським винищувачем Су-35 приблизно о 13:20 приблизно за 60 км на схід від повітряного простору Румунії, – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що агресивні та небезпечні маневри, які неодноразово виконував російський винищувач у безпосередній близькості до польського літака, спричинили “високий рівень турбулентності та серйозні труднощі в управлінні ним”.

– Унаслідок інциденту два винищувачі ВПС Румунії та два винищувачі ВПС Іспанії у складі бойової служби повітряної поліції були заздалегідь розміщені Об’єднаним центром повітряних операцій НАТО в Торрехоні, готові будь-якої миті втрутитися, але зліт не був потрібен, – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що польський екіпаж діяв спокійно і професійно в ситуації, “безвідповідально створеній російським пілотом”, зумівши відновити літак після початкової втрати висоти, спричиненої маневруванням літака Су-35.

Як підсумок, літак прикордонної поліції Польщі благополучно приземлитися в аеропорту Міхаїла Когелничану приблизно о 13.50.

– Унаслідок інциденту ніхто з членів екіпажу польського літака не постраждав, – ідеться в повідомленні.

Наразі румунська влада перебуває в контакті з Frontex і польською владою для з’ясування всіх обставин інциденту.

У Міноборони Румунії додали, що агресивна поведінка військового літака, що належить РФ, проти неозброєного літака Польщі, який виконував місію Frontex з моніторингу міграційного ризику в басейні Чорного моря, “абсолютно неприйнятна”.

У румунському оборонному відомстві вважають, що цей інцидент є ще одним доказом “провокаційного підходу Російської Федерації в Чорному морі”.

Нагадаємо, 14 березня два російські літаки Су-27 здійснили небезпечне перехоплення американського безпілотника MQ-9 Reaper над Чорним морем, що змусило операторів зі США втопити дрон.

Читайте також
У Сирії пілоти РФ хочуть втягнути американських льотчиків у “міжнародний інцидент” – ЗМІ
винищувачі F-16

Фото: Минобороны РФ

авіація РФ, літаки РФ, Польща, Росія, Румунія, Чорне море
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Напередодні 9 травня на нас чекає загострення – пресофіцер 112 бригади ТрО
Створив аварійну ситуацію: російський Су-35 перехопив літак Польщі над Чорним морем
Вага 5 тонн і дальність польоту 300 км: характеристики крилатих ракет Х-22
Ракети
Приєднаються Швеція та США: у Польщі почались військові навчання Anakonda 23
Винищувач МіГ-29 (Польща)
Бомбардувальник Ту-22М3: чому він такий небезпечний, головні характеристики
Бомбардувальник Ту-22М3
У Росії загорілись склади з порохом, селище поблизу евакуюють
Створив аварійну ситуацію: російський Су-35 перехопив літак Польщі над Чорним морем
Відео
Журналісти Фактів ICTV потрапили під обстріл у Сіверську

Знімальна група Фактів ICTV потрапила під обстріл під час знімання сюжету у Сіверську на Донеччині. Як усе було – дивіться у матеріалі.

Владислав Круглов
ДНК. Свої: як жінка шукає інформацію про брата у полоні РФ
Створив аварійну ситуацію: російський Су-35 перехопив літак Польщі над Чорним морем
У Києві відбувся конгрес, присвячений жінкам у сфері безпеки та оборони
Створив аварійну ситуацію: російський Су-35 перехопив літак Польщі над Чорним морем
Пошкоджені майже усі будівлі! Хто залишився у Гуляйполі і хто рятує місто
Створив аварійну ситуацію: російський Су-35 перехопив літак Польщі над Чорним морем
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (05.05.2023)
Створив аварійну ситуацію: російський Су-35 перехопив літак Польщі над Чорним морем
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь