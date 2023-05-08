В белорусской колонии умер осужденный за смайлик на карикатуру на Лукашенко
В колонии белорусского города Витебск умер Николай Климович, которого осудили за смайлик в соцсети на карикатуру на диктатора Беларуси Александра Лукашенко.
Об этом сообщает правозащитный центр Вясна.
28 февраля в суде Пинского района и города Пинска Климовича приговорили к году лишения свободы по статье об оскорблении Лукашенко (ст. 368 УК).
Правозащитники отмечают, что мужчина в соцсети поставил реакцию “смешно” на сатирическое изображение Лукашенко, поэтому карикатуру разместили в ленте его страницы. По словам Климовича, он не планировал распространять эти карикатуры, а просто посмеялся над ними.
Во время судебного заседания адвокат рассказывал, что Климович имел инвалидность сердца II группы и подчеркивал опасность заключения.
Мужчину задержали в зале суда, поскольку до вынесения приговора он был на свободе.
21 апреля Брестский областной суд оставил приговор без изменений. Вскоре Климовича этапировали в Витебскую колонию №3.
Фото: Вясна
Гуляйполе мужественно не повинуется оккупантам, хотя те ежедневно коварно и хаотично стреляют по нему из артиллерии и авиации. Там уже не осталось уцелевших домов, но еще живет несколько тысяч людей, которые по разным причинам предпочитают не уезжать из городка, хотя света и водоснабжения нет больше года.Андрей Почтев