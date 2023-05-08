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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

У білоруській колонії помер засуджений за смайлик на карикатуру на Лукашенка

У білоруській колонії помер засуджений за смайлик на карикатуру на Лукашенка

У колонії білоруського міста Вітебськ помер Микола Климович, якого засудили за смайлик у соцмережі на карикатуру на диктатора Білорусі Олександра Лукашенка.

Про це повідомляє правозахисний центр Вясна.

28 лютого в суді Пінського району та міста Пінська Климовича засудили до року позбавлення волі за статтею про образу Лукашенка (ст. 368 КК).

Правозахисники зазначають, що чоловік у соцмережі поставив реакцію “смішно” на сатиричне зображення Лукашенка, тому карикатуру розмістили в стрічці його сторінки. За словами Климовича, він не планував поширювати ці карикатури, а просто посміявся з них.

Під час судового засідання адвокат розповідав, що Климович мав інвалідність серця ІІ групи та наголошував на небезпеці ув’язнення.

Чоловіка затримали в залі суду, оскільки до винесення вироку він був на волі.

21 квітня Брестський обласний суд залишив вирок без змін. Незабаром Климовича етапували до Вітебської колонії №3.

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У білоруській колонії помер засуджений за смайлик на карикатуру на Лукашенка

Фото: Вясна

Білорусь, Карикатура, Олександр Лукашенко
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