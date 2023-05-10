Из-за вторжения РФ в Украину. В Японии планируют открыть первый в Азии офис НАТО — CNN

Япония ведет переговоры об открытии первого в Азии офиса связи НАТО, поскольку “вторжение РФ в Украину сделало мир менее стабильным”.

Об этом сообщил глава МИД Японии Йосимаса Хаяси в интервью CNN.

По его словам, переговоры уже ведутся, но никаких деталей пока не согласовано.

— То, что происходит в Восточной Европе, не ограничивается только вопросом Восточной Европы, и это непосредственно влияет на ситуацию здесь, в Тихоокеанском регионе. Вот почему сотрудничество между нами в Восточной Азии и НАТО становится все более важным, — отметил министр.

Он добавил, что Япония не является договорным членом НАТО, но этот шаг является сигналом о том, что азиатско-тихоокеанские партнеры блока “взаимодействуют с НАТО очень стабильным образом”.

Отмечено, что НАТО имеет подобные офисы связи в других странах, в том числе в Украине и Австрии. Офис в Японии позволит Токио обсуждать с партнерами НАТО по безопасности, такими как Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия, геополитические вызовы, новые технологии и киберугрозы.

Ранее в Японии заявили, что выделят Украине $400 млн на восстановление критической инфраструктуры и другие гуманитарные нужды.

Источник : CNN

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