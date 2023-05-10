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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Через вторгнення РФ в Україну. В Японії планують відкрити перший в Азії офіс НАТО – CNN

Через вторгнення РФ в Україну. В Японії планують відкрити перший в Азії офіс НАТО – CNN
Фото: Getty Images

Японія веде переговори про відкриття першого в Азії офісу зв’язку НАТО, оскільки “вторгнення РФ в Україну зробило світ менш стабільним”.

Про це повідомив глава МЗС Японії Йосімаса Хаясі в інтерв’ю CNN.

За його словами, переговори вже ведуться, але жодних деталей поки що не узгоджено.

– Те, що відбувається у Східній Європі, не обмежується лише питанням Східної Європи, і це безпосередньо впливає на ситуацію тут, у Тихоокеанському регіоні. Ось чому співпраця між нами в Східній Азії і НАТО стає все більш важливою, – зазначив міністр.

Він додав, що Японія не є договірним членом НАТО, але цей крок є сигналом про те, що азійсько-тихоокеанські партнери блоку “взаємодіють з НАТО у дуже стабільний спосіб”.

Зазначено, що НАТО має подібні офіси зв’язку в інших країнах, зокрема в Україні та Австрії. Офіс в Японії дасть змогу Токіо обговорювати з партнерами НАТО з безпеки, такими як Південна Корея, Австралія і Нова Зеландія, геополітичні виклики, нові технології і кіберзагрози.

Раніше у Японії заявили, що виділять Україні $400 млн на відновлення критичної інфраструктури та інші гуманітарні потреби.

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Джерело: CNN
Війна в Україні, НАТО, Японія
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