Через вторгнення РФ в Україну. В Японії планують відкрити перший в Азії офіс НАТО – CNN
Японія веде переговори про відкриття першого в Азії офісу зв’язку НАТО, оскільки “вторгнення РФ в Україну зробило світ менш стабільним”.
Про це повідомив глава МЗС Японії Йосімаса Хаясі в інтерв’ю CNN.
За його словами, переговори вже ведуться, але жодних деталей поки що не узгоджено.
– Те, що відбувається у Східній Європі, не обмежується лише питанням Східної Європи, і це безпосередньо впливає на ситуацію тут, у Тихоокеанському регіоні. Ось чому співпраця між нами в Східній Азії і НАТО стає все більш важливою, – зазначив міністр.
Він додав, що Японія не є договірним членом НАТО, але цей крок є сигналом про те, що азійсько-тихоокеанські партнери блоку “взаємодіють з НАТО у дуже стабільний спосіб”.
Зазначено, що НАТО має подібні офіси зв’язку в інших країнах, зокрема в Україні та Австрії. Офіс в Японії дасть змогу Токіо обговорювати з партнерами НАТО з безпеки, такими як Південна Корея, Австралія і Нова Зеландія, геополітичні виклики, нові технології і кіберзагрози.
Раніше у Японії заявили, що виділять Україні $400 млн на відновлення критичної інфраструктури та інші гуманітарні потреби.
Інтенсивність боїв на сході України помітно зросла. Не стихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Фактично, звуки вибухів лунають уздовж усієї лінії розмежування. Українські захисники готуються до ще більшого загострення, бо ж раптом окупаційні війська активізуються до своєї сакральної дати – 9 травня.Костянтин Мельников