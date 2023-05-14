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Мы и наши партнеры готовимся, что помощь Украине будет долговременной — Шольц

Мы и наши партнеры готовимся, что помощь Украине будет долговременной — Шольц
Фото: Depositphotos

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Об этом он сказал во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Шольц также подтвердил, что его страна приняла решение о предоставлении Украине нового пакета помощи на 2,7 млрд евро. По словам канцлера, задача Германии заключается в том, чтобы помогать Украине обороняться.

Шольц отметил, что сейчас Берлин на втором месте среди тех, кто поддерживает Украину.

— Это так и останется в будущем. Поэтому этот пакет военной помощи сейчас является таким большим. Это миллиардная сумма. Наш месседж вполне четкий по отношению к Украине, но также и по отношению к российскому агрессору. Мы Украину будем поддерживать так долго, как это будет нужно. Мы надеемся, что война быстро закончится, — сказал он.

В то же время немецкий политик подчеркнул, что Германия вместе с партнерами готовятся к тому, что эта помощь будет долговременной.

— Так долго, как еще потребуется. Это важное заявление, которое надо сделать. И на этом мы концентрируемся — Украина должна защищаться”, — добавил он.

Всего Германия с начала полномасштабного вторжения РФ предоставила Украине поддержку на сумму около 17 млрд евро.


В субботу, 13 мая, Министерство обороны Германии официально объявило о новом пакете военной помощи Украине на общую сумму около €2,7 млрд. Это будет самый большой пакет, который предоставит Берлин с начала полномасштабной войны.

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Война в Украине, Німеччина, Олаф Шольц
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