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Ми і наші партнери готуємось, що допомога Україні буде довготривалою – Шольц

Ми і наші партнери готуємось, що допомога Україні буде довготривалою – Шольц
Фото: Depositphotos

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно.

Про це він сказав під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Шольц також підтвердив, що його країна прийняла рішення про надання Україні нового пакету допомоги на 2,7 млрд євро. За словами канцлера, завдання Німеччини полягає в тому, щоб допомагати Україні оборонятися.

Шольц зазначив, що зараз Берлін на другому місці серед тих, хто підтримує Україну.

– Це це так і залишиться в майбутньому. Тому цей пакет військової допомоги зараз є таким великим. Це мільярдна сума. Наш меседж цілком чіткий стосовно України, але також і по відношенню до російського агресора. Ми Україну будемо підтримувати так довго, як це буде потрібно. Ми сподіваємося що війна швидко закінчиться, – сказав він.

Водночас німецький політик наголосив, що Німеччина разом з партнерами готуються до того, що ця допомога буде довготривалою.

Так довго, як ще буде потрібно. Це важлива заява, яку треба зробити. І на цьому ми концентруємося – Україна має захищатися», – додав він.

Загалом Німеччина від початку повномасштабного вторгнення РФ надала Україні підтримку на суму близько 17 млрд євро.

У суботу, 13 травня, Міністерство оборони Німеччини офіційно оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на загальну суму близько €2,7 млрд. Це буде найбільший пакет, який надасть Берлін від початку повномасштабної війни.

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Війна в Україні, Німеччина, Олаф Шольц
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