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Частично мои визиты в Европу направлены на создание коалиции истребителей — Зеленский

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Создание коалиции истребителей является одной из целей визитов президента Украины Владимира Зеленского в страны Европы.

Об этом украинский лидер заявил во время пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом.

— Это непростой вопрос. Мы работаем над созданием коалиции истребителей, и частично мои визиты в столицы Европы направлены именно на это. Я думаю, что у нас будет успех. Я сегодня буду обращаться и к немецкой стороне, чтобы поддержали Украину в этой коалиции. Для нас это важно, — сказал он.

Зеленский отметил, что преимущество в украинском небе сейчас на стороне РФ, поэтому нужно скоординировать усилия, чтобы ВСУ были мощными в воздушном пространстве.

Президент добавил, что он обсудит истребители с Шольцом во время второй части встречи.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Германию.

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Источник: телемарафон

Война в Украине, Истребители для Украины, Владимир Зеленский, Німеччина, Олаф Шольц
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