Подарок для Путина. В Чехии собрали 2,3 млн долларов на РСЗО для ВСУ

Чешский проект Подарок для Путина собрал 2,3 млн долларов на покупку РСЗО RM-70 и 365 ракет к ней.

Об этом сообщается на странице проекта в Twitter.

— Есть отличные новости. Нам удалось собрать 2,3 млн долларов на приобретение чешской реактивной системы залпового огня РСЗО РМ-70 и 365 ракет к ней, — говорится в сообщении.

Только за два с половиной месяца к сбору средств присоединились 19 165 человек и компаний.

Ожидается, что ракетная установка будет развернута через несколько недель.

????We have exciting news. We’ve managed to raise $2,300,000 to purchase a Czech RM-70 multiple rocket launcher and 365 rockets for it. ???? In just two and a half months, 19,165 individuals and companies contributed. The rocket launcher is expected to be deployed in a matter of… pic.twitter.com/O6vbmRknNT — Dárek pro Putina (@DarPutinovi) May 14, 2023

Кроме того, проект анонсировал начало нового сбора на покупку 10 тонн взрывчатки для украинского спецподразделения Корд.

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