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Бедрак Виктория, редактор ленты

Подарок для Путина. В Чехии собрали 2,3 млн долларов на РСЗО для ВСУ

РСЗВ
Фото: Генштаб ВСУ

Чешский проект Подарок для Путина собрал 2,3 млн долларов на покупку РСЗО RM-70 и 365 ракет к ней.

Об этом сообщается на странице проекта в Twitter.

— Есть отличные новости. Нам удалось собрать 2,3 млн долларов на приобретение чешской реактивной системы залпового огня РСЗО РМ-70 и 365 ракет к ней, — говорится в сообщении.

Только за два с половиной месяца к сбору средств присоединились 19 165 человек и компаний.

Ожидается, что ракетная установка будет развернута через несколько недель.

Кроме того, проект анонсировал начало нового сбора на покупку 10 тонн взрывчатки для украинского спецподразделения Корд.

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Война в Украине, Чехия
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