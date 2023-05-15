Подарунок для Путіна. У Чехії зібрали 2,3 млн доларів на РСЗВ для ЗСУ
Чеський проєкт Подарунок для Путіна зібрав 2,3 млн доларів на купівлю РСЗВ RM-70 та 365 ракет до неї.
Про це повідомляється на сторінці проєкту у Twitter.
– Маємо чудові новини. Нам вдалося зібрати 2,3 млн доларів на придбання чеської реактивної системи залпового вогню РСЗВ РМ-70 і 365 ракет до неї, – йдеться у повідомленні.
Лише за два з половиною місяці до збору коштів долучилися 19 165 осіб і компаній.
Очікується, що ракетну установку буде розгорнуто за кілька тижнів.
????We have exciting news. We’ve managed to raise $2,300,000 to purchase a Czech RM-70 multiple rocket launcher and 365 rockets for it. ???? In just two and a half months, 19,165 individuals and companies contributed. The rocket launcher is expected to be deployed in a matter of… pic.twitter.com/O6vbmRknNT
— Dárek pro Putina (@DarPutinovi) May 14, 2023
Окрім того, проєкт анонсував початок нового збору на купівлю 10 тонн вибухівки для українського спецпідрозділу Корд.
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