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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Подарунок для Путіна. У Чехії зібрали 2,3 млн доларів на РСЗВ для ЗСУ

РСЗВ
Фото: Генштаб ЗСУ

Чеський проєкт Подарунок для Путіна зібрав 2,3 млн доларів на купівлю РСЗВ RM-70 та 365 ракет до неї.

Про це повідомляється на сторінці проєкту у Twitter.

– Маємо чудові новини. Нам вдалося зібрати 2,3 млн доларів на придбання чеської реактивної системи залпового вогню РСЗВ РМ-70 і 365 ракет до неї, – йдеться у повідомленні.

Лише за два з половиною місяці до збору коштів долучилися 19 165 осіб і компаній.

Очікується, що ракетну установку буде розгорнуто за кілька тижнів.

Окрім того, проєкт анонсував початок нового збору на купівлю 10 тонн вибухівки для українського спецпідрозділу Корд.

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