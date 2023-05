Подарунок для Путіна. У Чехії зібрали 2,3 млн доларів на РСЗВ для ЗСУ

Чеський проєкт Подарунок для Путіна зібрав 2,3 млн доларів на купівлю РСЗВ RM-70 та 365 ракет до неї.

Про це повідомляється на сторінці проєкту у Twitter.

Лише за два з половиною місяці до збору коштів долучилися 19 165 осіб і компаній.

Очікується, що ракетну установку буде розгорнуто за кілька тижнів.

????We have exciting news. We’ve managed to raise $2,300,000 to purchase a Czech RM-70 multiple rocket launcher and 365 rockets for it. ???? In just two and a half months, 19,165 individuals and companies contributed. The rocket launcher is expected to be deployed in a matter of… pic.twitter.com/O6vbmRknNT

— Dárek pro Putina (@DarPutinovi) May 14, 2023