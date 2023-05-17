В Белом доме не могут подтвердить поражение ЗРК Patriot в результате ночного удара РФ

В Белом доме не могут подтвердить повреждения американского зенитно-ракетного комплекса Patriot в результате российского ракетного удара в ночь на 16 мая.

Об этом заявил координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби во время брифинга в Белом доме.

— Я не могу подтвердить сообщения о повреждении системы Patriot в Украине… Я просто не могу об этом говорить. Но если бы были нанесены повреждения, которые нужно было бы отремонтировать за пределами Украины, мы, безусловно, поспособствовали бы в этом, — сказал он.

Перед этим американский телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника писал, что установка Patriot, скорее всего, была повреждена, но не уничтожена, в результате ракетного обстрела Киева.

Этому предшествовало заявление минобороны России, в котором говорилось об очередном “высокоточном ударе” гиперзвуковой ракетой Кинжал, в результате которого якобы был поражен ЗРК Patriot.

Украина сообщала, что силами ПВО были уничтожены все шесть гиперзвуковых ракет Кинжал, выпущенных Россией. В то же время сообщений о поражении системы Patriot со стороны Киева не поступало.

Источник : Голос Америки

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